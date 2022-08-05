Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını söyledi. Bircan, "Umrede, 65 yaş altı olma ve Kovid-19 aşısı şartı aranmayacak" dedi.