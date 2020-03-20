Afganistan'da karakola yapılan saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi öldü Afganistan'da karakola yapılan saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi öldü Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.

Haber Merkezi 20 Mart 2020, 10:48 Son Güncelleme: 20 Mart 2020, 16:27 AA