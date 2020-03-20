Dünya Afganistanda karakola yapılan saldırıda 20den fazla güvenlik görevlisi öldü
ASYA

Afganistan'da karakola yapılan saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da karakola yapılan saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.

Haber Merkezi AA
Saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi öldü
Saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi öldü

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri arasına sızan 6 militanın, Zabul vilayetindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Siyal, saldırıda güvenlik güçlerinin ağır kayıp verdiğini, sayının henüz netleşmediğini belirtti.

Öte yandan Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan ise saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hakbayan, saldırganların, karakoldaki silahları alarak bölgeden kaçtığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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