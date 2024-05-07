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İngilizce Öğretmenliği ataması için kadro sayısı belli oldu! 20 bin öğretmen atamasının detayları açıklandı: 2024 yılında kaç İngilizce Öğretmeni atanacak?

2024 İngilizce Öğretmenliği ataması için kadro sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. İngilizce Öğretmenliği ataması için ayrılan kadro sayısını da açıkladı. 2023 yılında 2 bin 433 İngilizce Öğretmeni ataması gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 yılında kaç İngilizce Öğretmeni atanacak? İşte MEB açıklamasına göre 2024 İngilizce Öğretmenliği ataması kadro sayısı...

10:55 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
İngilizce öğretmenliği ataması 2024
İngilizce öğretmenliği ataması 2024
2024
açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dakika açıklamasıyla öğretmen atama sayısı, branş dağılımını duyurdu. İngilizce Öğretmenliği için ayrılan kadro sayısı da belli oldu.

2024 İngilizce Öğretmenliği ataması için kadro sayısı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. 20 bin öğretmen ataması kapsamında 968 İngilizce Öğretmeni ataması yapılacağını açıkladı.

2023 yılında kaç İngilizce Öğretmeni atanmıştı?

2023 yılında 45 bin öğretmen ataması kapsamında 2 bin 433 İngilizce Öğretmeni ataması yapılmıştı.

İngilizce Öğretmenliği 2024 atama başvurusu ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen ataması kapsamında başvurular 20 Mayıs’ta başlayacak.

En çok hangi branşta öğretmen ataması yapılacak?

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için kontejan sayısı belli oldu! 20 bin öğretmen ataması kapsamında kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni atanacak? MEB'den kontejan açıklaması

2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için kontejan sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için ayrılan kadro sayısını da açıkladı. 2023 yılında 2 bin 604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ataması gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 yılında kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni atanacak? İşte MEB açıklamasına göre 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması kadro sayısı...


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