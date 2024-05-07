2024 İngilizce Öğretmenliği ataması için kadro sayısı belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. 20 bin öğretmen ataması kapsamında 968 İngilizce Öğretmeni ataması yapılacağını açıkladı.
2023 yılında kaç İngilizce Öğretmeni atanmıştı?
2023 yılında 45 bin öğretmen ataması kapsamında 2 bin 433 İngilizce Öğretmeni ataması yapılmıştı.
İngilizce Öğretmenliği 2024 atama başvurusu ne zaman yapılacak?
20 bin öğretmen ataması kapsamında başvurular 20 Mayıs’ta başlayacak.
En çok hangi branşta öğretmen ataması yapılacak?
Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.
Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.