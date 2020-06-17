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Dünya Afganistanda Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü
ASYA

Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • Cüzcan Valiliği Sözcüsü Abdul Maruf Azer, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça'nın merkezindeki Balaihisar askeri karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Azer, saldırıda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 4'ünün de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

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Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü, 10 militanın yaralandığı bilgisini paylaşan Azer, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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