Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü

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HDP'li Giran Özcan'dan skandal açıklama: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm

HDP'nin ABD Temsilcisi Giran Özcan, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyledi. PKK'nın Kürtlerin hakkını savunduğunu ileri süren Özcan, "Kürdistan" ifadesini de kullananarak "Bunu inkar faşizmdir" dedi.