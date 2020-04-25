Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Afganistanda 250 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı
ASYA

Afganistan'da 250 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan hapishanelerinde tutulan 250 Taliban üyesi daha salıverildi. Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiği ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Barış anlaşması kapsamında 250 Taliban üyesi daha salıverildi.
Barış anlaşması kapsamında 250 Taliban üyesi daha salıverildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu Taliban üyesi 250 mahkumun daha serbest bırakıldığını söyledi.

Böylelikle hapishaneden salıverilen militanların sayısının 550 olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların yaş, sağlık durumları ve suçlarına göre sırasıyla salıverildiğini belirtti.

  • Faisal, militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiği ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti.

Mahkum militanları serbest bırakma sürecinin devam edeceğini dile getiren Faisal, Taliban'ın elindeki rehinelerin de aynı şekilde serbest bırakılmasını beklediklerini vurguladı.

MAHKUM TAKASI

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.

KABİL'DEKİ ANLAŞMALAR SÜRECİN ERTELENMESİNE NEDEN OLDU

Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart’ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.

  • Mahkum takası için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti. Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 550 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 60 rehine serbest bırakıldı.

Sovyetlere ve Amerika'ya mezar olan ülke: Afganistan'da Taliban'ı neden yenemediler? ​
OYNAT 00:00
Sovyetlere ve Amerika'ya mezar olan ülke: Afganistan'da Taliban'ı neden yenemediler? ​
Son 200 yıldır Afganistan topraklarında savaş var. İngiltere, Fransa, Rusya ve Hint işgalini sona erdiren Afganlar, son 40 yılda önce Sovyetler Birliği'ni Amerikan ordusunu hezimete uğrattı. Uzun yıllar savaştan ve çatışmalardan yorulmuş ülke şu günlerde kritik bir dönemece girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı resmen imzaladı. Peki bu anlaşmanın detaylarında neler var? Barış anlaşmasıyla ilgili süreç nereye evrilebilir? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı:
Abone Ol Google News
11 Mayıstan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.
'1999' paylaşımı <br>ve masadaki kitap

'1999' paylaşımı
ve masadaki kitap

Kısa sürede binlerce beğeni alan karenin detayları
Doğa kendine geliyor

Doğa kendine geliyor

​Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı.
Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

​İtalyan bakan duyurdu.

Bakırköy'de <br>panik anları

Bakırköy'de
panik anları

'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu.
Avrupa<br>imdadına koştu

Avrupa
imdadına koştu

​Hafter kaybedince, ateşkes çağrısı yaptılar.
Böcek ilacı <br>siparişi verdiler

Böcek ilacı
siparişi verdiler

İngiliz ordusundan koronavirüse karşı komik önlem.
200 milyar <br>liraya ulaştı

200 milyar
liraya ulaştı

Bakan Albayrak, destek tutarını açıkladı.
İBB'nin yapmadığı<br> yol bitmek üzere

İBB'nin yapmadığı
yol bitmek üzere

​Dünyanın gıpta ile baktığı projede hummalı çalışma.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Bölgedeki operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.
'Kim öldü' iddiası!

'Kim öldü' iddiası!

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu merak konusu.
Tüm dünya peşinde

Tüm dünya peşinde

Varank yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı.
KOBİ'lere destek kampanyası

KOBİ'lere destek kampanyası

​Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret hamlesi geldi.
Sivas'ta yürek <br>ısıtan görüntü

Sivas'ta yürek
ısıtan görüntü

Önce herkesin gitmesini bekledi, sonra al bayrağı öptü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.