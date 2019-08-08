Dünya Akar Türkiye ve KKTCnin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacak
AVRUPA

Akar: Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet zirvesinin katıldığı törenle açıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Akar, "Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir" ifadesini kullandı.

  • Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak, çeşitli ziyaretler, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

Akar ve komutanlar, ilk olarak yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılış törenine katılmak üzere Gemikonağı bölgesine geçti. Alana gelişlerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve komutanların yanı sıra törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, parti temsilcileri ile Topel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yerini almasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Askerler tarafından saygı atışı yapılırken, Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. Anıt hakkında verilen bilginin ardından Kurmay Pilot Üsteğmen İbrahim Kutay, günün anlamını içeren konuşma yaptı, şiirler okundu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların geçiş yaptığı tören, anıtın açılışıyla devam etti. Anıtın gezilmesinin ardından protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

Törenin sonunda bazı vatandaşlar, Bakan Akar ve komutanların yanına gelerek onları görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

REKLAM

Akar: Toplantılar olumlu oldukça yapıcı geçti
GÜNDEM
Akar: Toplantılar olumlu oldukça yapıcı geçti
Asla göz yumulmayacak

Asla göz yumulmayacak

​Bakan Akar ve komutanlar KKTC'yi ziyaret etti.
İncirlikten yönetilecek!

İncirlik'ten yönetilecek!

​Türk ve ABD'li askerler harekatı Adana'dan koordine edecek.
MİT ve TSKdan nokta operasyon

MİT ve TSK'dan nokta operasyon

Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi.
İzmir'de deprem

İzmir'de deprem

​Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.
Keşmir'de<br>500 kişi gözaltında

Keşmir'de
500 kişi gözaltında

​Hindistan'ın kararı bölgede tansiyonu yükseltiyor.
Yeni transfer İstanbul'da

Yeni transfer İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin beklediği isim sonunda geldi.

Yan bina <br>yıkılınca ortaya çıktı

Yan bina
yıkılınca ortaya çıktı

İstanbul'da duvarı olmayan binanın sahipleri ne yapacağını şaşırdı.

Kapora tuzağı!

Kapora tuzağı!

​500 km yol gitti hayatının şokunu yaşadı.
Süreç başladı

Süreç başladı

​Bakan açıkladı: Türkiye'den sağlık turizmi için önemli adım.
Mesajı olay oldu

Mesajı olay oldu

​Falcao'nun paylaşımına Muslera'dan yanıt var.
En kötü <br>senaryo engellendi

En kötü
senaryo engellendi

Güvenli Bölge kararının yankıları sürüyor.
Çifte müjde

Çifte müjde

Benzin ve motorine indirim geliyor.
Her gün<br>bir çocuk ölüyor

Her gün
bir çocuk ölüyor

​İngiliz şirket Yemen'deki korkunç tabloyu açıkladı.
81 bin 795 lira ceza

81 bin 795 lira ceza

​3 kişi av malzemeleri ile yakalandı.
"Büyükelçini<br>geri çek"

"Büyükelçini
geri çek"

​Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.