Akıl almaz olay: Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı

Çin'in Liaoning eyaletindeki bir adam ölümden döndü. Yolda yürüyen 50 yaşındaki bir yayanın kafasına sekizinci kattan kurbağacık anahtar düştü. Ucu açık ve dik bir şekilde düşen kurbağacık talihsiz adamın kafasına saplandı.
Klima montajı yapan iççi elinden düşürmüş
Liaoshen Evening News'e göre; yaralanan adam tedavisi için hastaneye götürüldü. Anahtarın üç saatlik bir operasyonla çıkartıldığı belirtildi. Kurbağacığı düşüren işçinin yukarına klima montajı yaptığı bu sırada aletin elinden kaydığı ifade edildi. Yaralanan adamın adı açıklanmazken durumunun sabit olduğu bildirildi.