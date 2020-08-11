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Dünya Akıl almaz olay Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı
ASYA

Akıl almaz olay: Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı

Çin'de görenleri şoke eden bir olay yaşandı. 50 yaşlarında bir adam yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı. Hemen hastaneye kaldırılan adamın kafasındaki metal üç dört saatlik operasyonla çıkarılırken, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Çinli adamın kafasına saplanan kurbağacık röntgen filminde böyle görüntülendi.
Çinli adamın kafasına saplanan kurbağacık röntgen filminde böyle görüntülendi.

Çin'in Liaoning eyaletindeki bir adam ölümden döndü. Yolda yürüyen 50 yaşındaki bir yayanın kafasına sekizinci kattan kurbağacık anahtar düştü. Ucu açık ve dik bir şekilde düşen kurbağacık talihsiz adamın kafasına saplandı.

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Klima montajı yapan iççi elinden düşürmüş

Liaoshen Evening News'e göre; yaralanan adam tedavisi için hastaneye götürüldü. Anahtarın üç saatlik bir operasyonla çıkartıldığı belirtildi. Kurbağacığı düşüren işçinin yukarına klima montajı yaptığı bu sırada aletin elinden kaydığı ifade edildi. Yaralanan adamın adı açıklanmazken durumunun sabit olduğu bildirildi.

Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
OYNAT 00:16
Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Çin'de saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişinin sakin tavırlarıyla ambülansa binerek tedavi olmak üzere hastaneye sevkedildi. Söz konusu kişinin 4 saatlik bir operasyonla bıçağın kafasından çıkarıldığı bildirildi.
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