Dünya Aldığı tepki çeken kararlarla sık sık gündeme geliyordu Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakıyor
ASYA

Aldığı tepki çeken kararlarla sık sık gündeme geliyordu: Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakıyor

Üslubu, açıklamaları ve aldığı kararlarla sık sık dünya gündemine gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Aldığı tepki çeken kararlarla sık sık gündeme geliyordu: Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakıyor
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimde aday olma planını geri çektiğini belirterek görev süresi bitince siyaseti bırakacağını bildirdi. Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık görev süresiyle sınırlandırıyor. Ülkede devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı seçiliyor.

  • Filipinler'de iktidardaki PDP-Laban Partisi, 8 Eylül'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi 2022'de yapılacak seçimde Devlet Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

San Fernando City'de düzenlenen PDP-Laban Partisi Ulusal Kongresi'nde konuşan Duterte, partisinin kendisini aday göstermesinin "Filipinler halkına hizmete devam etmesini sağlayacağını" belirtmişti.

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