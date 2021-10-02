Aldığı tepki çeken kararlarla sık sık gündeme geliyordu: Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakıyor

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Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 21 yıl önce ödeyip bitirdiğini zannettiği bir banka kredisinden 1 kuruş borç bakiyesi kalan adama banka tarafından ihtarname çekilip icraya verileceği söylendi ve avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep edildi. 1 kuruş borcu başına bela olan adamın yaşadığı trajikomik olayın basına yansımasının ardından banka, vatandaşın borcunu kapatıp avukat parasından da vazgeçtiğini bildirerek borcu yoktur yazısı verdi.