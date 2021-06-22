Koronavirüs Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
DÜNYA

Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.

Haber Merkezi AA
Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte açıklama yaptı.

The Straits Times'ın haberine göre, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.

Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım." ifadesini kullandı.

Bu sözünün ardından Duterte, "Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var." dedi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, 20 Haziran itibariyle yaklaşık 2,1 milyon kişiye aşının iki dozu da uygulandı.

Bilim insanları koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri açıkladı
KORONAVİRÜS
Bilim insanları koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri açıkladı

Hong Kong'da endişe veren gelişme: Bir kişide bulaşıcı özelliği yüksek iki varyanta birden rastlandı
KORONAVİRÜS
Hong Kong'da endişe veren gelişme: Bir kişide bulaşıcı özelliği yüksek iki varyanta birden rastlandı
Abone Ol Google News
Bir ay daha uzatıldı

Bir ay daha uzatıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti.
Manipülasyona sarıldılar

Manipülasyona sarıldılar

Müzikli eğlenceye kısıtlama iddiasına açıklama.
Başardık

​1 Temmuz'da normale dönüyoruz.

Gazze'de sekiz bin beş yüz kişi evsiz kaldı.

​1990'lı yıllar Türkiye tarihine atılan kara bir imzaydı.

Otuz metre derinliğe, özel cihazlarla verilecek.

​Ermenistan halkı kavga istemediğini gösterdi.
Rus turist<br>akını başladı

Rus turist
akını başladı

Beklenen ilk uçak bu sabah Antalya'ya indi.
40 ilde<br>dev operasyon

40 ilde
dev operasyon

132 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Termometreler<br>40 dereceyi gösterdi

Termometreler
40 dereceyi gösterdi

Erzincan'da ​vatandaşlar sıcak hava nedeniyle bunalmaya başladı.
Aşı olmayanı<br>hapse attırırım

Aşı olmayanı
hapse attırırım

​Filipinler Devlet Başkanı Duterte halkı tehdit etti.
Oy birliğiyle kabul edildi

Oy birliğiyle kabul edildi

​HDP PKK'nın siyasi kanadıdır.
Barajı kılpayı geçebildi

Barajı kılpayı geçebildi

​Macron'a sandıkta da tokat.
Futbolumuz <br>dibe vurdu

Futbolumuz
dibe vurdu

​Avrupa Şampiyonası, düşüş gösteren Türk futbolunun net göstergesi oldu.
AFAD açıklama yaptı

AFAD açıklama yaptı

​Muğla'da şiddetli bir deprem meydana geldi.
Rumlar KKTC'yi tanıdı

Rumlar KKTC'yi tanıdı

​Kapalı Maraş'a 334 başvuru.
Plastikte maliyet artacak

Plastikte maliyet artacak

​Sektör, atık ithalatının yasaklanmasından şikayetçi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.