Alman bakan Ukrayna'ya silah yardımı ve AB üyeliği sözü verdi

Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın ağır kış koşulları ve Rusya'nın işgali altında yaşayan Ukraynalılarla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Baerbock, "Bu şehir, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığındaki mutlak deliliğin ve özellikle doğudaki insanların her gün maruz kaldığı amansız ıstırabın bir simgesidir" dedi.

Baerbock, silahlara isim vermemesine rağmen, Almanya'nın artan askeri desteğinin bir parçası olarak Marder savaş araçlarını Ukrayna'ya göndereceğine söz verdi.

Ukrayna'nın Avrupa'daki yerini ve üyelik arzusunu gözden kaçırmamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Eureporter'ın haberine göre konuşmasına, "Bu nedenle, katılım sürecinde kaydedilen ilerleme hakkında da konuşmayı çok isterim. Hükümet olarak, yasaların, bağımsızlık kurumlarının güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra AB standartlarına uyum sağlanmasında ilerleme sağlamak amacıyla Ukrayna'ya çok özel teklifler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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