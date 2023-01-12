Dünya Almanyada gıda krizi had safhada Çöpten yemek almak için yasal düzenleme yolda
AVRUPA

Almanya'da gıda krizi had safhada: Çöpten yemek almak için yasal düzenleme yolda

Pandemi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşıyla ekonomik açıdan darboğaza giren Almanya'da gıda krizi derinleşiyor. Ülkede çöpten yiyecek toplamak yasalara aykırı ancak son zamanlarda artan gıda krizi nedeniyle çöpten yiyecek toplayanların sayısı artıyor. Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyada gıda krizi had safhada: Çöpten yemek almak için yasal düzenleme yolda
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Pandemi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşıyla Avrupa büyük bir ekonomik krizin içine girdi. Enerji kriziyle başlayan sıkıntı giderek büyürken bu darboğazdan en çok etkilenen ülkelerden biri de Almanya oldu.

ÇÖPE ATILAN GIDALARIN TÜKETİLMESİ YASAK

Almanya'da gıda krizi had safhaya ulaştı. Öyle ki ülkede bir ceza yasasının değiştirilmesi gündeme geldi. Almanya'da çöpe atılan yiyeceklerin çöp kutusundan çıkarılması yasak.

ÇÖPTEN YEMEK ALANALRIN CEZALANDIRILMAMASI TALEP EDİLDİ

Ancak son zamanlarda artan gıda kriziyle birlikte ülkede özellikle süpermarketlerin hâlâ tüketilebilir durumda olmasına rağmen son tüketim tarihi geçtiği için çöpe attığı gıda ürünlerini çöpten alanların, bundan dolayı cezalandırılmaması talep edildi.

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YASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Sabah'ın haberine göre; Çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.

İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.

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MÜLKE ZARAR VERMEDEN EVE GÖTÜRÜRLERSE CEZAİ YAPTIRIM OLMASIN

Adalet Bakanı Buschmann "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

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