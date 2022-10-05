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Almanya'da enerji krizi: Son çareyi buldular

Avrupa, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı adeta bir silah olarak kullanması sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanırken Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tasarruf önlemlerinin gündemde olduğu Almanya'da 'son çare' açıklandı.

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Almanyada enerji krizi: Son çareyi buldular
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan Enerji Krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya bir yandan tasarruf çağrısında bulunurken bir yandan da alternatif enerji kaynağı arıyor.

Görünen o ki bu kapsamda bir dizi girişimde bulunan Almanya henüz istediğini alamamış durumda. Zira ülkeden gelen yeni açıklama AB içinde tansiyonu yükseltecek cinsten.

ALMANYA'NIN 'SON ÇARE'SİNİ AÇIKLADI

Almanya'nın en büyük şebeke işletme şirketi Amprion'un CTO'su Hendrik Neumann Almanya'nın 'son çare'sini açıkladı.

Financial Times'a (FT) konuşan Neumann Almanya'nın Avrupa'nın geri kalanına elektrik ihracatını kesebileceğini açıkladı.

Neumann gazeteye yaptığı açıklamada Almanya'nın iç enerji talebinin artması durumunda elektrik arzı darboğazlarını önlemek adına 'son çare' olarak enerji ihracatında geçici kesintiler için planlar hazırladığı bilgisine yer verdi.

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

ABD merkezli ekonomi dergisi bu gelişmeyi 'Almanya Avrupa'nın geri kalanına elektrik ihracatını kesme planları yapıyor' başlığı ile okurlarına sundu.

Düşünce kuruluşu Fraunhofer ISE'nin verilerine göre, Fransa bu yılın Ocak-Mart döneminde Almanya'dan 6 bin GWh elektrik ithal etti.

Bu, Almanya'nın bu dönemdeki toplam elektrik üretiminin %5'ine denk geliyor.

Uzmanlar Almanya'nın bu yönde bir adım atmasının AB içerisinde tartışmalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğal gazsız kalabileceğini açıklamıştı.

Bu kış yaklaşmakta olan enerji krizinden duyduğu endişeyi dile getiren Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada durumun son derece gergin olduğunu söylemişti.

Alman bakan Deutschlandfunk Radio'ya verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Eğer tasarruf etmezsek, hane halkları tüketimi azaltmazsa, yine de kışın yeterli gaza sahip olmama riskimiz var.'

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