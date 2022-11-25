Almanya'da enerji krizi derinleşiyor: Milletvekillerinin su ısıtıcıları sökülecek
Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan enerji krizi Almanya'da giderek derinleşiyor. Ülke genelinde alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.
Rusya'ya yönelik yaptırımlarla gaz ve dolayısıyla elektrik darboğazına düşen Avrupa ülkeleri kara kışa hazırlanıyor.
Bu kapsamda ülkelerin tasarruf adımları peş peşe geliyor.
ALMAN VEKİLLERİN SU ISITICILARI SÖKÜLECEK
Bu kapsamda Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, global enerji krizi nedeniyle milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.
Ülkenin en kalabalık eyaleti KRV'nin Meclis Başkanı Andre Kuper, milletvekillerine gönderdiği bildiride, bürolarda bulunan ani su ısıtıcıların 1 Aralık'tan itibaren söküleceğini bildirdi.
Kuper'in duyurusunda ani su ısıtıcıların en çok enerji tüketen cihazlardan biri olduğu belirtilerek bunların kaldırılarak yılda 370 bin kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlanacağı ifade edildi.
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HAREKET DEDEKTÖRLERİ YERLEŞTİRİLECEK
Meclis Başkanı ayrıca, bildiride, meclis koridorlarına hareket dedektörleri yerleştirileceğini, böylece ısıtma tüketiminde yüzde 6, elektrik tüketiminde ise yüzde 15'lik bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği bilgisini paylaştı.
Gelecek yıldan itibaren çatıya güneş enerji panellerinin yerleştireceğini duyuran Kuper, böylece meclisin enerji tüketiminin azaltılması konusunda "rol model" olacağını, 2030'a kadar iklim nötrlüğüne ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.