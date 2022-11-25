Ekonomi Almanyada enerji krizi derinleşiyor Milletvekillerinin su ısıtıcıları sökülecek
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Almanya'da enerji krizi derinleşiyor: Milletvekillerinin su ısıtıcıları sökülecek

Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan enerji krizi Almanya'da giderek derinleşiyor. Ülke genelinde alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Almanyada enerji krizi derinleşiyor: Milletvekillerinin su ısıtıcıları sökülecek
Foto/arşiv

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla gaz ve dolayısıyla elektrik darboğazına düşen Avrupa ülkeleri kara kışa hazırlanıyor.

Bu kapsamda ülkelerin tasarruf adımları peş peşe geliyor.

ALMAN VEKİLLERİN SU ISITICILARI SÖKÜLECEK

Bu kapsamda Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, global enerji krizi nedeniyle milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.

Ülkenin en kalabalık eyaleti KRV'nin Meclis Başkanı Andre Kuper, milletvekillerine gönderdiği bildiride, bürolarda bulunan ani su ısıtıcıların 1 Aralık'tan itibaren söküleceğini bildirdi.

Kuper'in duyurusunda ani su ısıtıcıların en çok enerji tüketen cihazlardan biri olduğu belirtilerek bunların kaldırılarak yılda 370 bin kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlanacağı ifade edildi.

HAREKET DEDEKTÖRLERİ YERLEŞTİRİLECEK

Meclis Başkanı ayrıca, bildiride, meclis koridorlarına hareket dedektörleri yerleştirileceğini, böylece ısıtma tüketiminde yüzde 6, elektrik tüketiminde ise yüzde 15'lik bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği bilgisini paylaştı.

Gelecek yıldan itibaren çatıya güneş enerji panellerinin yerleştireceğini duyuran Kuper, böylece meclisin enerji tüketiminin azaltılması konusunda "rol model" olacağını, 2030'a kadar iklim nötrlüğüne ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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Almanya'da enerjide tasarruf formülü: Duş süresini beş dakikaya indirin

Tasarruf önlemleri genişliyor: Almanya karanlığa büründü
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Almanya’da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00den itibaren kapatılacak.
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Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.
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Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.
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Ayrıca mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak, kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak.
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Bugün uygulamaya giren ve 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle hükümet gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.
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Kölnün şehir merkezinde yerel saatle 22.00den sonra tabelalar ve kamu binalarının ışıklandırmalarının yanı sıra, binalara estetik amaçla yansıtılan ışıklar ve iş yerlerin vitrinlerinin ışıkları kapatılırken, sadece sokak lambaları açık bırakıldı.Köln Belediyesinin aldığı bir kararla 9 Ağustostan itibaren tarihi Köln katedralinin ışıklandırması kapatılmıştı.
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Tasarruf önlemleri genişliyor: Almanya karanlığa büründü
Almanya'da, enerji tasarrufu sağlamak ve Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

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