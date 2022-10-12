Dünya Alman bakandan kış çözümü Üşüyorsanız üst üste kazak giyersiniz
AVRUPA

Alman bakandan kış çözümü: Üşüyorsanız üst üste kazak giyersiniz

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın yaptırım kartına karşı Rusya gaz akışını keserek karşılık verdi. Avrupa büyük bir enerji krizinin içine düşerken ilginç tasarruf ve tedbir önerileri de gelmeye devam ediyor. Almanya eski İçişleri ve Ekonomi Bakanı Wolfgang Schauble, soğukta kalan vatandaşlar için “Üst üste kazak giyersiniz” önerisini yaptı. Alman bakanın önerisi tepkilere neden oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Alman bakandan kış çözümü: Üşüyorsanız üst üste kazak giyersiniz
Arşiv

Avrupa’nın kışın yaşayabileceği enerji krizi hakkında konuşan Eski Alman İçişleri ve Ekonomi Bakanı, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Wolfgang Schauble, “Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya Savaşı’nın ardından Avrupalı devletlerin Rusya’ya karşı uyguladıkları yaptırımlara karşılık Kremlin yönetimi de Avrupa’ya giden gaz akışında kesintiye gitmişti. Bu durumun kışın bir enerji krizine dönüşeceği düşünülürken Avrupalı siyasetçilerden açıklamalar gelmeye başladı.

”BU SIZLANACAK BİR DURUM DEĞİL”

Takvim'in Eski Alman İçişleri ve Ekonomi Bakanı, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Wolfgang Schäuble Avrupa’daki enerji krizi hakkında, “Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanacak bir durum değil” dedi.

Almanya’da kış kâbusu: Sosyal ayaklanmalar başladı
DÜNYA
Almanya’da kış kâbusu: Sosyal ayaklanmalar başladı

”NE KADAR TASARRUF YAPARSAK O KADAR İYİ”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Temmuz’da Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede enerji krizi hakkında alınabilecek tedbirlere değinmişti. Scholz, “Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar, ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya kış öncesi gaz kullanımını yüzde 20 azaltmak istiyor
DÜNYA
Almanya kış öncesi gaz kullanımını yüzde 20 azaltmak istiyor

ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

Öte yandan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede enerji krizinin getirdiği maliyetler ile iflas eden şirket sayısını açıkladı. Buna göre, Eylül 2021’ye göre yüzde 34 artarak 762’ye yükseldi. Açıklamada, Kasım ayında bu oran yüzde 40’a çıkabileceğini söyledi.

Karadenizin tabanına çelikten şehir

Karadeniz'in tabanına çelikten şehir

Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme.
Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Türkiye'de üretildi: Başka bir örneği daha yok.
Kılıçdaroğlunun görüştüğü Joel Shulmanın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı

Erdoğan'a<br>devlet nişanı

Erdoğan'a
devlet nişanı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Genel Başkan Yardımcısı son verileri paylaştı.

​Putin'in doğalgaz merkezi teklifine Türkiye'den ilk cevap.

Putin'den ​Avrupa'nın beklediği haber geldi

​Çalışmalar hız kazandı: Proje kısa süre sonra bitiyor.

Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek.

​Poşete koyunca hayatının şokunu yaşadı: Dünyayı değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.