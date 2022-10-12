Alman bakandan kış çözümü: Üşüyorsanız üst üste kazak giyersiniz

Avrupa’nın kışın yaşayabileceği enerji krizi hakkında konuşan Eski Alman İçişleri ve Ekonomi Bakanı, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Wolfgang Schauble, “Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanıp duracak bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya Savaşı’nın ardından Avrupalı devletlerin Rusya’ya karşı uyguladıkları yaptırımlara karşılık Kremlin yönetimi de Avrupa’ya giden gaz akışında kesintiye gitmişti. Bu durumun kışın bir enerji krizine dönüşeceği düşünülürken Avrupalı siyasetçilerden açıklamalar gelmeye başladı.

”BU SIZLANACAK BİR DURUM DEĞİL”

Takvim'in Eski Alman İçişleri ve Ekonomi Bakanı, Hristiyan Demokrat (CDU) siyasetçi Wolfgang Schäuble Avrupa’daki enerji krizi hakkında, “Üşüyorsanız kazak giyersiniz olur biter. Ve üstüne bir kazak daha giyersiniz. Bu sızlanacak bir durum değil” dedi.

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”NE KADAR TASARRUF YAPARSAK O KADAR İYİ”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Temmuz’da Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede enerji krizi hakkında alınabilecek tedbirlere değinmişti. Scholz, “Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar, ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi” ifadelerini kullanmıştı.

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ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

Öte yandan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede enerji krizinin getirdiği maliyetler ile iflas eden şirket sayısını açıkladı. Buna göre, Eylül 2021’ye göre yüzde 34 artarak 762’ye yükseldi. Açıklamada, Kasım ayında bu oran yüzde 40’a çıkabileceğini söyledi.