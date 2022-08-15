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AVRUPA

Almanya’da kış kâbusu: Sosyal ayaklanmalar başladı

Almanya’ya kıştan önce korkusu geldi. Berlin yönetimi enerji krizi tehdidine karşı tasarruf önlemlerini artırmak isterken bir yandan da güvenlik endişesi taşıyor. Alman yönetimi, kış aylarında enerji kesintileri ve yüksek faturaların toplumsal ayaklanmaya sebep olmasına karşı hazırlanıyor.

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Almanya’da kış kâbusu: Sosyal ayaklanmalar başladı
Almanya.

Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından Moskova’ya karşı uygulanan yaptırımlara destek veren Berlin yönetimi; olası bir enerji krizinde zararını minimuma düşürmek için tasarruf önlemlerini artırırken bir yandan da iç güvenlik endişesi taşıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bild’e verdiği demeçte gaz terminalleri ve enerji altyapısına saldırı ihtimalini öne çıkardı.

TEHLİKE HEM SOLDA HEM DE SAĞDA

  • Kış aylarında sosyal huzursuzluklar ve aşırı sol kaynaklı toplumsal eylem dalgası olasılığının altını çizen Faeser, muhtemel karışıklıklarla mücadele edilmesi için iç güvenlik bütçesinden asla taviz verilmeyeceğini kaydetti. Alman bakanın açıklamaları ülkedeki kışın hem soğuk hem de sıcak geçeceği şeklinde yorumlandı. Aşırı solcuların iklim protestolarını istismar etme girişiminden endişe duyuyoruz diyen İçişleri Bakanı, aşırı sağdaki tehlikeyi de görmezden gelmediklerinin altını çizdi.

YÜZDE 20 TASARRUF YAPMAZSAK RİSK VAR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da kış aylarında gaz kıtlığı yaşanmaması için kullanımın yüzde 20 oranında azaltılması gündemde. Federal Ağ Ajansı (BNA) Başkanı Klaus Müller, gerekli tasarrufu yapamazsak, kış geldiğinde yeterli gaza sahip olamama konusunda ciddi bir risk var demektir” dedi. Financial Times’a konuşan Müller, Rusya’dan gelen eksik hacimleri telafi etmek için diğer kaynaklardan yaklaşık 10 gigawatt ekstra gaz tedarikine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

MİLYONLARCA KİŞİ KİRASINI ÖDEYEMEYEBİLİR

  • Almanya’nın diğer Avrupa ülkelerinden gaz ithalatına da bel bağlamak zorunda kalacağını anlatan Müller, enerji probleminin kira artışlarına da sebep olabileceğini belirterek “Milyonlarca kişi kiralarını ödeyemeyebilir” ifadesini kullandı. Müller ayrıca, enerji maliyetlerinin artmasından dolayı ülkedeki üretim merkezlerinin bir kısmının Almanya’dan ayrılarak yurt dışına çıkabileceğini işaret etti.

İNGİLTERE’DE DERİN YOKSULLUK ENDİŞESİ

İngiltere eski Maliye Bakanı ve Muhafazakar Parti’nin lider adayı Rishi Sunak hükümetin hanehalkına enerji faturaları için bu kış destek sağlamaması durumunda milyonlarca kişinin yoksulluğa sürükleneceğini söyledi. Sunak dün yaptığı açıklamada bir krizde olduklarını kabul etmeleri gerektiğini ifade ederek, “Bu kış faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşları destekleyeceğim. Eğer bunu yapmazsak birçok emekli de dahil milyonlarca kişi yoksulluğa sürüklenecek” diye konuştu.

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