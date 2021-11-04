Dünya Alman basını AB Komisyonu Başkanı von der Leyeni eleştirdi İklim diyorsun 50 kilometre için özel jete biniyorsun
AVRUPA

Alman basını AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i eleştirdi: İklim diyorsun 50 kilometre için özel jete biniyorsun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, her fırsatta iklim değişikliğine ilişkin endişelerini dile getirse de lükslerinden ödün vermiyor. Bu durum alman basınının manşetlerine taşındı. von der Leyen'in Leyen'in 50 kilometrelik mesafe için özel jete bindiğinin aktardığı haberde, "63 yaşındaki von der Leyen, çok konuşuyor ve iklim koruması hakkında konuşmayı seviyor. Ancak kendisi, bunu pek ciddiye almıyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Alman basını AB Komisyonu Başkanı von der Leyeni eleştirdi: İklim diyorsun 50 kilometre için özel jete biniyorsun
Ursula Von der Leyen

İskoçya'nın Glasgow kenti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı'na (COP26) ev sahipliği yapıyor. Küresel iklim konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özel jetle gündem oldu.

"İKLİM HAKKINDA KONUŞMAYI SEVİYOR AMA..."

Bild gazetesi, Alman siyasetçi von der Leyen'in 50 kilometrelik mesafe için özel jete bindiğini aktardı. Haberde, "63 yaşındaki von der Leyen, çok konuşuyor ve iklim koruması hakkında konuşmayı seviyor. Ancak kendisi, bunu pek ciddiye almıyor gibi görünüyor." denildi.

AB'YE SORU: NASIL HAKLI BULUYORSUNUZ

Söz konusu durumun, AB Komisyonu başkanının bu yaz yaptığı seyahatlere yansıdığı, "iklim dostu tren yerine özel jeti tercih ettiği" kaydedildi. Ayrıca, "Avrupa Birliği, 19 dakikalık uçuşu nasıl haklı çıkarıyor?" sorusu yöneltildi.

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