İngiltere Başbakanı İklim Değişikliği Konferansı’nda sert uyarılarda bulundu: Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) yaptığı konuşmada, COP26’nın başarısızlığının "dünyada kontrol edilemeyen öfke ve sabırsızlığa" yol açacağı uyarısında bulundu. 120’den fazla dünya liderini sert bir dille karşılayan Johnson, "Harekete geçmek ne kadar uzun sürerse o kadar kötü olur. İnsanlık iklim değişikliği konusunda zamanı çoktan doldurdu. Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

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