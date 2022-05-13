Alman siyasetçiden Türklere övgü: Almanya'yı zenginleştiriyorlar

Eski Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı ve son seçimlerde Başbakan adayı olan Laschet, Avrupalı Türk İşletmeler Ağı Batı Bölgesinin (NETU West) düzenlediği "Eğitim, nitelikli işgücü eksikliğini gidermede bir faktör ve fırsat olarak görülebilir mi?" temalı toplantıda konuştu.

Aynı zamanda eski Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Laschet, Almanya'nın eski göçmen politikasını eleştirerek, zamanın politikacıları tarafından ülkesine dönen yabancı kökenlilere bir miktar para dahi teklif edildiğini söyledi.

Almanya'ya gelen başta Türkler olmak üzere yabancı kökenlilerin Almanya'yı zenginleştirdiğini ve ülke için başarılması zor işlere imza attıklarını belirten Laschet, "Örneğin Kovid-19 aşısını bulan Uğur Şahin, Türkiye'den gelen bir işçi çocuğu. Eğitimini Köln'de aldı. Daha sonra icat ettiği aşıyla dünyayı kurtardı. Kimse ona dinini, nereden geldiğini ya da Almanya'ya ait olup olmadığını sormadı ama o Türkiye'den gelen bir işçi çocuğuydu." dedi.

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Almanya'nın çok dinli ve çok kültürlü bir göç ülkesi olduğuna işaret eden Laschet, tüm gençlere eşit şans ve nitelikli eğitim verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu ikametgahında gerçekleşen toplantıya, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, KRV Eyaleti Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli-Dehnert, eski Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma ile NETU yöneticileri konuşmacı olarak katıldı.