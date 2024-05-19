AÖF sınav yerleri belli oldu ve gözler sınav tarihinde! Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları Mayıs ayında yapılacak olup AÖF sınav giriş belgesi bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları Mart ayında tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bahar Dönemi final sınav tarihleri duyuruldu. Peki AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte AÖF sınav detayları.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
AÖF final sınavlarının giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı. Öğrenciler açılan ekrandan e-Devlet veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile giriş yapabiliyor.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı. AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2024
AÖFYaz okulu sınavı 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.
AÖF SINAV PUANI HESAPLAMA
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir.
AÖF ara sınav sonuçları güz dönemi ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak. Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.