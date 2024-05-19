2023-2024 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite bölümleri açıklandı. Sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri olduğu merak konusu. Sınavsız ikinci üniversite, yükseköğretim kurumlarından ön lisans veya lisans diploması almış veya halen bu programlarda kayıtlı olan kişilerin, açıköğretim programlarına kayıt yaptırmalarına ve ikinci bir diploma almalarına olanak tanıyan bir sistemdir. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF, Anadolu Üniversitesi AÖF ve Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite önlisans-lisans bölümleri ile kayıt tarihleri.