Dünya Almanya Başbakanı Merkelden Türkiye açıklaması ABye üye olabileceğini sanmıyorum
AVRUPA

Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması: AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi ile ilgili tepki toplayacak açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili karamsar ifadeler kullanan Merkel, “Türkiye’nin AB’ye üye olabileceğini sanmıyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Almanya Başbakanı Merkelden Türkiye açıklaması: ABye üye olabileceğini sanmıyorum
​Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin AB ile yaptığı anlaşma kapsamında Suriyeli mültecileri kabul etmesini öven Merkel, “Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum” dedi. Ancak Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili karamsar ifadeler kullanan Merkel, “Türkiye’nin AB’ye üye olabileceğini sanmıyorum. Ancak Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda çok iyi iş yapıyor. Bu anlaşmanın sürmesini istiyorum” dedi.

“UMUDUM KIRILMADI”

Ankara-Atina hattında son dönemde tırmanan Kıbrıs gerilimi ile ilgili açıklama yapan Merkel, tarafların anlaşabileceği yönünde umudunun olduğunu söyledi. Gazetecilerle sohbet eden Merkel, “Türkiye ile Yunanistan’ın Kıbrıs üzerindeki adımları ilişkiyi zor bir hale getirdi. Farklılıkları çözmek için sabretmek gerekecek. İki ülke arasında yaşanan bu gerilim cesaretimizi kırmadı” dedi.

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