Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası Türkiye'yi hedef aldılar

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’de iki devletli çözüm ve Maraş konusunda önemli mesajlar verdi.

MARAŞ'TA HAYAT YENİDEN BAŞLAYACAK

Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Hükümeti’ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın az önce bizlerle paylaştığı kararla Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve sözleri sonrası AB, İngiltere ve ABD'den peş peşe Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.



AB: KABUL EDİLEMEZ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu" savundu. Borrell, Maraş'la ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması yönünde çağrı yaptı.

İNGİLTERE: ENDİŞE DUYUYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının yüzde 3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır" ifadesi yer aldı.

Deeply concerned by President Erdogan's announcement on partial reopening of Varosha. This runs contrary to UN Security Council resolutions & risks undermining the Cyprus Settlement process. We are discussing this urgently with Security Council members. https://t.co/aWmzMKjXnA — Dominic Raab (@DominicRaab) July 20, 2021

ABD: KIŞKIRTICI ÇABA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez. Güçlü bir BM Güvenlik Konseyi yanıtı için müttefiklerle çalışıyoruz. Kıbrıs'ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesini destekliyoruz" dedi.

Efforts to transfer parts of Varosha to Turkish Cypriot control are provocative and unacceptable. Working with partners for strong UNSC response. We support Cyprus' reunification as a bizonal, bicommunal federation. https://t.co/x7WqRQEAQE July 21, 2021

