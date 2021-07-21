Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Maraş açıklaması sonrası Türkiyeyi hedef aldılar
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası Türkiye'yi hedef aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde yaptığı "Mülkiyet haklarına riayet edilerek Maraş'ta hayat yeniden başlayacak" açıklaması sonrası, AB, ABD ve İngiltere'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi. Kıbrıs konusunda Rum yönetiminin sözcülüğüne soyunan ülkelerin temsilcileri, Türkiye'den Maraş konusunda gelen açıklamalar karşısında endişe içinde olduklarını ifade ettiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Maraş açıklaması sonrası Türkiyeyi hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti sonrası AB, İngiltere ve ABD, Türkiye'yi hedef aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’de iki devletli çözüm ve Maraş konusunda önemli mesajlar verdi.

MARAŞ'TA HAYAT YENİDEN BAŞLAYACAK

  • Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Hükümeti’ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın az önce bizlerle paylaştığı kararla Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve sözleri sonrası AB, İngiltere ve ABD'den peş peşe Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.

AB: KABUL EDİLEMEZ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu" savundu. Borrell, Maraş'la ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması yönünde çağrı yaptı.

İNGİLTERE: ENDİŞE DUYUYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının yüzde 3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır" ifadesi yer aldı.

ABD: KIŞKIRTICI ÇABA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez. Güçlü bir BM Güvenlik Konseyi yanıtı için müttefiklerle çalışıyoruz. Kıbrıs'ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesini destekliyoruz" dedi.

Türkiye'den KKTC'ye Maraş konusunda tam destek
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Türkiye'den KKTC'ye Maraş konusunda tam destek

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