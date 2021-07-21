Türkiye'den KKTC'ye Maraş konusunda tam destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamasına verdiği cevapta "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır" dedi.

"BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE BİR AÇIKLAMA"

Bilgiç, yaptığı açıklamada "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır. Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullananan GKRY ve Yunanistan'ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB'nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir" dedi.

REKLAM

KKTC'NİN MARAŞ KONUSUNDAKİ KARARLARINA DESTEK

Bilgiç, açıklamasının devamında "KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir. Bu vesileyle AB'yi bir kez daha Ada'daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL NE DEMİŞTİ?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Maraş'a yönelik açıklamalarında "Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu" savunmuştu. Borrell, Maraş'la ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması yönünde çağrı yapmıştı.

REKLAM

Josep Borrell

DÜNYA Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü: Artık Kuzey-Güney yok ‘Kıbrıs Türkü’ var