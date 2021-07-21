Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü: ​Artık Kuzey-Güney yok ‘Kıbrıs Türkü’ var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’de iki devletli çözüm konusunda önemli mesajlar verdi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” törenine katılan Erdoğan, Rum tarafının gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirtti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs ayağa kalkıyor

SİZ SÖZÜNÜZÜ TUTTUNUZ MU?

Erdoğan, Bürgenstock’ta Rumlarla Annan Planı ile ilgili görüşmelerin yapıldığını anımsatarak, “Bize söz verdiler. Verdikleri sözü tutmadılar. Referandum dediler, Güney referanduma yüzde 65 ‘hayır’ dedi ama Kuzey ‘evet’ dedi” diye konuştu. “Buradan Avrupa Birliği’ne sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu?” diye soran Erdoğan, Avrupa Birliği adına o dönemki toplantıyı Alman Verheugen’in izlediğini, kendisinin birçok yerde işin gerçeğini anlattığını vurguladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de bayram mesajı: Artık Kıbrıs Türkü diyoruz

BİZDEN GERİ DÖNÜŞ BEKLEMEYİN

Fakat hiçbir zaman dürüst davranılmadığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. Avrupa Birliği mali, idari noktada Kuzey Kıbrıs’a desteklerini verecekti, Verdi mi? Hayır vermedi? Niye? Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Dürüst değiller.” Rum tarafının haksız şekilde üye yapıldığı Avrupa Birliği’ni de bu tutumlarına alet ettiğine dikkati çeken Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkının kanıyla, canıyla, şehitlerinin fedakarlığıyla kurduğu devletten vazgeçmesini istiyorlar. 10 yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen bu nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin. Geçersizliği kanıtlanmış modeller üzerine harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur” dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs ayağa kalkıyor

ASİLTÜRK HAREKATTA GÖREV ALMIŞTI

Erdoğan, Hala Sultan Camisi’nde kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada da KKTC’ye giden heyetle ilgili soruları cevapladı. Erdoğan, heyette Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Oğuzhan Asıltürk’ün olmasına ilişkin şunları söyledi: “Oğuzhan Bey tabii Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapıldığı dönemde Erbakan Hoca’mızın en yakın çalışma arkadaşıydı ve o dönemde bu Kıbrıs Barış Harekatı’nda o da üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Bu ziyareti yaparken biz de Oğuzhan Asiltürk Bey’i aramıza, kafilemize katalım dedik. Bunun yanında yine Hoca’mızın mahdumunu da buraya davet edelim dedik.”

YOLUNA DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEK

“Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan Hoca’mızla beraber bulunan kadrodan Temel Bey’i de davet ettik. Yani bu davetleri yaparken hep birlikteliği, beraberliği sağlayarak burada olalım istedik. Nitekim Demokratik Sol Parti’nin şu andaki Genel Başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit’in o da şu andaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz bütün bu birlikteliği sağlamak, bu birlikteliği çok daha güçlü hale getirmek ve bundan sonraki süreçte de biliyorsunuz artık biz ‘Kuzey-Güney’ de demek istemiyoruz, artık ‘Kıbrıs Türkü’ diyoruz olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz.” Bayram namazının ardından cami içinde vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, “Artık güney-kuzey böyle bir derdin içinde olmayacağız. Bundan sonra Kıbrıs Türkü çok daha güçlü bir şekilde inşallah yoluna devam edecektir” dedi.

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Maraş’ta hayat yeniden başlayacak

Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Hükümeti’ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın az önce bizlerle paylaştığı kararla Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor” dedi.

KİMSE HAKKIMIZA EL UZATAMAZ

Yıllardır atıl durumda kalan bu bölgenin çözümsüzlüğün değil, Kıbrıs Adası’nın huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacağını dile getiren Erdoğan, “Atılan bu adımlarla Maraş’ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkına el uzatamaz” diye konuştu.

Bayram coşkumuz daha da arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü’nden canlı bağlantıyla toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaştıracağız. En güzel şekliyle, en ideal şekliyle” ifadelerini kullandı.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu yapılan Bilal Ağa Mescidi’nin yeniden ibadete açılmasını canlı bağlantı ile gerçekleştiren Erdoğan, mescitle birlikte aynı bölgede yer alan çay bahçesinin de hizmete açıldığını belirtti. Erdoğan, “Çifte bayram yaşadığımız bugün Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın açıkladığı ‘Maraş açılımı’ kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı” ifadesini kullandı.

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VAKİT KAYBETMEDEN HAYATA GEÇECEK

Cumhurbaşkanlığının inşa edilmesi dileğini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konudaki çalışmalar belirli noktaya getirildi. Vakit kaybetmeden el birliği ile bu işin üzerinde duralım ve projeyi en kısa sürede hayata geçirelim istiyorum. Dün akşam da Ersin Bey’le proje üzerinde mimarımızı da yanımıza almak suretiyle çalışmamızı yaptık. Cumhuriyet Meclisi’nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dünkü Meclis hitabımda dile getirdim. Bu projenin de en kısa sürede hazırlanarak olgunlaştırılmasını bekliyorum.”

47 yıldır hazmedemediler

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47 yıldır hala hazmedilemediğinin anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Hiç kusura bakmasınlar değil 47, 147 yıl da 247 yıl da sürse, Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir. Hatta onlara bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek, hem buradaki devleti tanımaları hem de bu güzel coğrafyanın güzelliklerinden istifade etmeleri çağrısında bulunuyorum. Bunun dışında ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kardeşliğini örselemeye, dayanışmasını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez. Bizim muhabbetimiz çıkar hesapları üzerine kurulu değildir. Bizim kardeşliğimizin hamuru, şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla, halklarımızın gayretleriyle yoğrulmuştur. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından uçağıyla yurda dönerken KKTC’deki programlara katılan Kıbrıs gazileri ile uçakta bir araya gelerek sohbet etti.

Ezberler bozuldu

Kıbrıs ile ilgili yeni bir müzakere sürecinin ancak 2 devlet arasında yürütülebileceğini dile getiren Erdoğan, “Bunun için de öncelikle Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur. ‘İki devletli çözüm olmaz’ demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını görmezden gelmek demektir. Kıbrıs’ta, diniyle, diliyle, kültürüyle farklı, eşit statüde 2 halk ve 2 devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerde ilerleme sağlanamaz. Bu gerçekleri esas alan bir çözüme ulaşılması artık tercihten öte, altını çiziyorum, zorunluluktur” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve KKTC olarak izledikleri politikanın tam bir siyasi kararlılık ifadesi olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayede yerinde ve etkin adımlarla Kıbrıs meselesindeki oyunlar ve ezberlerin bozulduğunu söyledi.

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Bu gençliğin önünde duramazlar

Erdoğan, KKTC’ye yönelik resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa’daki Büyük Han’da gençlerle bir araya geldi. Gerçekleştirdikleri buluşmanın aslında maziden atiye kurdukları köprünün nasıl güçlü bir şekilde hayat bulduğu gösterdiğini söyleyen Erdoğan, “Açık konuşuyorum, bu gençliğin önünde durabilecek, buradaki azim ve heyecanı engelleyebilecek hiçbir güç tanımıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lideri Mustafa Destici, DSP Lideri Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bayram namazlarını Hala Sultan Camisi’nde kıldı.

Ne gerekiyorsa yapacağız

Farklı alanlarda Kıbrıs Türk’ünün hayatına dokunan projelerin açılışını da gerçekleştireceklerine vurgu yapan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması için ne gerekiyorsa kararlılıkla hayata geçireceğiz. Gizli, açık tüm baskı, kısıtlama ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türk halkının özgüvenini sürekli artırarak, daha müreffeh yarınlara ulaşacağına inanıyorum. Bütün zorluklar, unutmayın, geçici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise kalıcıdır” diye konuştu.