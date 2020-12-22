Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Bir NATO müttefiki olan Türkiyeye karşı ambargo doğru değil
AVRUPA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı ambargo doğru değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu söyleyerek Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekti. Maas "Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum. Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil. Zira NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını bir kez tecrübe ettik" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu söyleyerek Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekti.

STRATEJİK OLARAK DOĞRU DEĞİL

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ihracatının tümüyle durdurulması önerisini doğru bulmadığını söyledi. Maas, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda "Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum" dedi. "Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil" diyen Maas, "Zira NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını bir kez tecrübe ettik" dedi.

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DİPLOMASİDE İLERLEMELİYİZ

Deutsche Welle'de yer alan habere göre Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan doğalgaz krizini çözmek için gösterilen diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediğini de kabul etti. Maas, bu nedenle Avrupa Birliği'nin iki hafta önce Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların yaptırım listesine eklenmesine karar verdiğini hatırlattı. Brüksel'deki AB zirvesinde Türkiye ekonomisine yönelik sektörel bazı yaptırımlar uygulanması önerisi ise kabul görmemişti.

Doğu Akdeniz krizine diplomatik çözüm bulma umudunu kaybetmediğini belirten Maas, "Elbette soruna bir çözüm bulmayı ve bir NATO partnerinin kalıcı bir biçimde silahlanma işbirliğinden hariç tutmak zorunda kalmamayı savunuyoruz" diye konuştu.

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