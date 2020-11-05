Yunanistan Türkiye'ye silah ambargosu çağrısını yineledi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Parlamentosu Başkanı Wolfgang Schäuble ve Federal Meclis Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Gunther Krichbaum ile ikili görüşmeler yapan Dendias, Türkiye'ye silah satışına ambargo konulmasına yönelik talebini bir kez daha gündeme getirdi.

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Türkiye'yi hedef aldı

Görüşmelerde, Ankara yönetiminin faaliyetlerinin Kıbrıs ve Yunanistan gibi AB üye devletlerini tehdit ettiğini söyleyen Dendias, “Türkiye, Libya, Suriye, Irak, Kafkasya ve Kıbrıs çevresinde suç işliyor” dedi. Yunan bakan ayrıca “Türkiye, cihatçıları Suriye'den Libya'ya gönderiyor” ifadelerini kullandı.

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