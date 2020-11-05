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Dünya Yunanistan Türkiyeye silah ambargosu çağrısını yineledi
AVRUPA

Yunanistan Türkiye'ye silah ambargosu çağrısını yineledi

Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, daha önce yaptığı çağrıyı yineleyerek, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması istedi.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Parlamentosu Başkanı Wolfgang Schäuble ve Federal Meclis Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Gunther Krichbaum ile ikili görüşmeler yapan Dendias, Türkiye'ye silah satışına ambargo konulmasına yönelik talebini bir kez daha gündeme getirdi.

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Görüşmelerde, Ankara yönetiminin faaliyetlerinin Kıbrıs ve Yunanistan gibi AB üye devletlerini tehdit ettiğini söyleyen Dendias, “Türkiye, Libya, Suriye, Irak, Kafkasya ve Kıbrıs çevresinde suç işliyor” dedi. Yunan bakan ayrıca “Türkiye, cihatçıları Suriye'den Libya'ya gönderiyor” ifadelerini kullandı.

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