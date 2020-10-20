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Dünya Yunanistandan ABye çağrı Türkiyeyle Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alın
AVRUPA

Yunanistan’dan AB’ye çağrı: Türkiye’yle Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alın

Yunan yetkililer, provokatif adımlarına bir yenisini ekledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Komisyonu’ndan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını askıya almasını istedi.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz’deki gerilim sürerken, Atina yönetimi, provokatif adımlarına bir yenisini ekledi.

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"Gümrük Birliği'ni askıya alın"

Yunanistan devlet haber ajansı ANA-MPA’nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Başkanı Oliver Varhelyi'ye mektup yazarak, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınmasını istedi.

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“Görünmez olduğu' ve “Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' iddia edilen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.


"Türkiye'nin yasa dışı davranışını onaylamayın"

Dendias, mektubunda bu yönde bir kararın “Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik devam eden yasa dışı davranışını onaylamama” anlamına geleceğini belirtti.

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