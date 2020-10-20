Yunanistan’dan AB’ye çağrı: Türkiye’yle Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alın

TSK'dan Yunan propagandasına 'görüntülü' cevap

“Görünmez olduğu' ve “Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' iddia edilen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.