Yunanistan’dan AB’ye çağrı: Türkiye’yle Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alın

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz’deki gerilim sürerken, Atina yönetimi, provokatif adımlarına bir yenisini ekledi.
"Gümrük Birliği'ni askıya alın"
Yunanistan devlet haber ajansı ANA-MPA’nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Başkanı Oliver Varhelyi'ye mektup yazarak, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınmasını istedi.
"Türkiye'nin yasa dışı davranışını onaylamayın"
Dendias, mektubunda bu yönde bir kararın “Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik devam eden yasa dışı davranışını onaylamama” anlamına geleceğini belirtti.