Yunanistan’dan 3 Avrupa ülkesine çağrı: Türkiye’ye silah satmayın

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz’deki gerilim devam ederken, Atina yönetimi peş peşe provokatif adımlar atmayı sürdürüyor. Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye'yle olan Gümrük Birliği anlaşmasını sonlandırmasını isteyen Yunanistan şimdi de Almanya, İspanya ve İtalya'dan Türkiye’ye silah ihracatı yapmamasını istedi.

Üç ülkeye birden mektup yazdı

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Almanya, İspanya ve İtalya dışişleri bakanlarına bir mektup gönderen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 'kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu' belirtti.

DÜNYA Yunanistan’dan AB’ye çağrı: Türkiye’yle Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alın

Almanya'dan özel istekte bulundu

Mesajında “AB üyeleri, askeri teçhizatları -Türkiye gibi- saldırgan eylemlerde bulunmak ya da bölgesel istikrarsızlık yaratmak için kullanan üçüncü ülkelere ihracatı askıya almakla yükümlü” ifadesini kullanan Yunan bakan, özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan, Türkiye'ye denizaltı, fırkateyn, uçak ve zırhlı araç ihracatı yapmamasını istedi.

OYNAT 00:49 TSK'dan Yunan propagandasına 'görüntülü' cevap “Görünmez olduğu' ve “Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' iddia edilen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



