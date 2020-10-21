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Dünya Türkiyeye yaptırım uygulayın diyen Yunanistana NATOdan tepki Tansiyonu yükseltmeyin
AVRUPA

‘Türkiye’ye yaptırım uygulayın’ diyen Yunanistan’a NATO’dan tepki: Tansiyonu yükseltmeyin

Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik çağrıda bulunan Yunanistan’a NATO’dan tepki geldi. Yunan yetkililere seslenen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Zaman bölgedeki tansiyonu düşürme zamanıdır” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önce Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınmasını talep etmiş, ardından da Almanya, İspanya ve İtalya dışişleri bakanlıklarına mektup göndererek Türkiye’ye silah ihracatı yapamamalarını istemişti.

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"Tansiyonu düşürme zamanı"

Yunan yetkililerin peş peşe attığı provokatif adımlara NATO’dan tepki geldi. Euronews’in haberine göre, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Zaman bölgedeki tansiyonu düşürme zamanıdır. NATO olarak iki ülke arasındaki kırmızı hattı da bu amaçla kurduk. Gelişmeler üzerinde fikir alış verişi yapmaya ve tansiyonu düşürmek için girişimlerimize devam ediyoruz” dedi.

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