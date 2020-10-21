‘Türkiye’ye yaptırım uygulayın’ diyen Yunanistan’a NATO’dan tepki: Tansiyonu yükseltmeyin

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önce Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınmasını talep etmiş, ardından da Almanya, İspanya ve İtalya dışişleri bakanlıklarına mektup göndererek Türkiye’ye silah ihracatı yapamamalarını istemişti.

DÜNYA Yunanistan’dan 3 Avrupa ülkesine çağrı: Türkiye’ye silah satmayın

"Tansiyonu düşürme zamanı"

Yunan yetkililerin peş peşe attığı provokatif adımlara NATO’dan tepki geldi. Euronews’in haberine göre, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Zaman bölgedeki tansiyonu düşürme zamanıdır. NATO olarak iki ülke arasındaki kırmızı hattı da bu amaçla kurduk. Gelişmeler üzerinde fikir alış verişi yapmaya ve tansiyonu düşürmek için girişimlerimize devam ediyoruz” dedi.

OYNAT 00:58 Rumlar’dan KKTC’de alçak provokasyon: Maraş’a girmeye kalkıp yangın çıkardılar Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları seçim günü Akıncı'nın ikinci tura kalması ile cesaretlenerek Maraş'ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke etti. Derinya Sınır kapısında ellerinde Yunan bayraklarıyla havai fişek atarak protesto düzenleyen Rumlar yangın çıkmasına neden oldu. BiP'te paylaş

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