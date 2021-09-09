Almanya Libya'daki Büyükelçiliğini yedi yıl sonra açtı

Almanya'nın 7 yıldır kapalı olan Trablus'taki büyükelçiliği, yeniden açıldı. Açılış için düzenlenen törene, Trablus'a resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da katıldı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, bugün başkent Trablus'a resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.

DİBEYDE-MAAS GÖRÜŞMESİ

Görüşmede, Libya'daki son siyasi gelişmeler, ülkede yıl sonunda yapılması planlanan seçimler için ilerleme kaydedilmesi imkanı ve seçimlerin önündeki zorluklar ele alındı.

İSTİKRAR YOLUNDA ADIM

Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesinin "istikrar yolunda bir adım ve bir başka olumlu sonuç" olduğunu kaydeden Libya Başbakanı, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ziyaretinden mutlu oldum ve iki ülke arasında ayrıcalıklı ilişkiler gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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