Dünya Libyadan rest Türkiyeyle anlaşmamızı bozmayacağız
AFRİKA

Libya'dan rest: Türkiye'yle anlaşmamızı bozmayacağız

Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın askıya alınmasına ilişkin çağrılar üzerine açıklama yapan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Anlaşmanın dondurulması isteğini tamamen reddediyor ve kınıyoruz" dedi. Libya Ordusu Komutanı Usame el-Cuveyli de "Türkiye ile yapılan anlaşma, Trablus'a yönelik saldırıları püskürtmek için uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Libyadan rest: Türkiyeyle anlaşmamızı bozmayacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, 14 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyine "herhangi bir ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının askıya alınması" çağrısında bulunmuştu.

TALEPLERİ REDDEDİYORUZ

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, bu çağrıya "Türkiye ile yapılan anlaşma net bir Libya iradesiyle geldi. Anlaşmanın dondurulması isteğini tamamen reddediyor ve kınıyoruz" diyerek cevap verdi.

TÜRKİYE'YLE ANLAŞMA MEŞRU

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli de "Türkiye ile yapılan anlaşma, Trablus'a yönelik saldırıları püskürtmek için uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti" dedi.

5+5 ASKERİ KOMİTE NEDİR?

BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı oluşuma 5+5 askeri komite ismi veriliyor.

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