Dünya Almanya Türkiyenin Rusya-Ukrayna krizindeki çabalarını memnuniyetle karşıladı
AVRUPA

Almanya Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizindeki çabalarını memnuniyetle karşıladı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Almanya Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizindeki çabalarını memnuniyetle karşıladı
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger

Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarını değerlendirdi.

"Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır." diyen Burger, Türkiye’nin NATO partneri olduğunu ve Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.

Öte yandan Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Berlin’de bir araya geleceğini bildirdi.

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