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Rusya ve Almanya arasında medya krizi: Yasaklar art arda geldi

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim sürerken, bir kriz de Rusya ve Almanya arasında patlak verdi. Almanya'nın, Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasaklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurdu. DW'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesi kararının alındığına işaret edilen açıklamada, "Deutsche Welle'nin Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının da sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Rusya ve Almanya arasında medya krizi: Yasaklar art arda geldi
Arşiv

Rusya ve Almanya arasında medya krizi patlak verdi. Almanya önceki gün yaptığı açıklama ile ülkesinde yayın yapan Rus Haber kanalı Russia Today'in (RT) Almanca yayınlarının yasaklanacağını duyurmuştu. Alman yetkililer, RT DE'nin yayın lisansına sahip olmamasını gerekçe göstererek ülkede yayın yapamayacağını belirtmişti.

RT'DEN İTİRAZ: LİSANSIMIZ 2029'A KADAR GEÇERLİ

RT DE Productions şirketi ise karara sert bir şekilde tepki göstererek, Almanya'da kablolu ve uydu yayınları için Sırp lisansını kullandığını ve bu lisansın 2029’a kadar geçerli olduğunu iddia etti. Avrupa yasalarına uygun haber yaptıklarını belirten şirket Avrupa ile Rusya arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Almanya'nın bu karar ile siyasi baskı kurmaya çalıştığını açıkladı. Şirket ayrıca karar itiraz etmek için yasal haklarını kullanacağını da belirtti.

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RUSYA'DAN KARŞI HAMLE: DEUTSCHE WELLE KAPATILIYOR

Almanya'nın kararı sonrası bugün Rusya'dan peş peşe tepki mesajları gelirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılacağını duyurdu.

Yaptırımla ilgili Almanya'da sert açıklamalar geldi.

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth yaptığı açıklama'da DW'nin kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Rusya'da DW’nin yayın yasağı ve Moskova'daki ofisinin kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

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'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

DW’nin Genel Müdürü Peter Limbourg da Rusya’da alınan karara karşı yasal yollara başvuracaklarını belirterek, “Rus hükümetinin bu saçma tepkisini protesto ediyoruz ve ilan edilen tedbirlere itiraz etmek için yasal işlem başlatacağız." ifadesini kullandı.

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