Gündem Alman Deutsche Welleden sel felaketi üzerinden algı çalışması
POLİTİKA

Alman Deutsche Welle’den sel felaketi üzerinden algı çalışması

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarından Alman Deutsche Welle (DW), yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası üzerinden algı oluşturmaya çalıştı. Almanya'daki benzer adım için "Ülke çapında yardım kampanyası başlatıldı" diyerek 'düz' bir şekilde haberi veren DW, söz konusu Türkiye olduğunda kullandığı dille tepki oluşturmaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman Deutsche Welle’den sel felaketi üzerinden algı çalışması
Deutsche Welle'nin paylaşımları.

Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, AFAD tarafından, afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecek.

TEPKİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞILIYOR

Bu gelişme, Türkiye'deki yabancı medya kuruluşlarının iki yüzlü dilini bir kez ortaya koydu. Alman Deutsche Welle (DW), gelişmeyi "Cumhurbaşkanlığı kararıyla AFAD artık yangın ve sel afetlerinden zarar gören kişiler için yardım kampanyası başlatabilecek. Karar muhalefetin tepkisine neden oldu" mesajıyla verdi.

ALMANYA'DA İBAN PAYLAŞILMIŞTI

Almanya'da geçtiğimiz ay meydana gelen ve 100'ün üstünde insanın hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası, Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edilmişti. Ana haber bülteni ekranlarından halka IBAN numaraları verilerek yardım çağrısı yapılmıştı.

ALMANYA'DAKİNİ YORUMSUZ VERDİ

Türkiye'deki benzer adım için tepki oluşturmaya yönelik dil kullanan DW, Almanya'daki durum için "Almanya'daki sel felaketinde kayıplara ulaşılmaya çalışılırken selden etkilenenler için yardım kampanyaları başlatıldı" ifadesini kullanmıştı.

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