Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor Almanya'da Türklerin ve yabancı kökenlilerin en çok yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Pazar günü seçime gidiyor. 2 milyonu yabancı, 14 milyona yakın seçmen, eyalet başbakanını ve milletvekillerini seçmek için oy kullanacak.

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