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Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor

Almanya'da Türklerin ve yabancı kökenlilerin en çok yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Pazar günü seçime gidiyor. 2 milyonu yabancı, 14 milyona yakın seçmen, eyalet başbakanını ve milletvekillerini seçmek için oy kullanacak.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor
Foto: Arşiv.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti pazar günü yapılacak eyalet seçimlerine hazırlanıyor. Ülkedeki 29 partinin adaylarının yanında bağımsız adaylar da yarışacak ve bu adaylar arasında Türkler de bulunuyor.

Türklerin oylarına talipler

Bazı partiler Türkçe broşürler bastırarak Türklerin oylarına talip olduklarını belirtiyorlar.

  • Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, Almanya'da yükselen ırkçılık nedeniyle seçimin önemine dikkati çekti:
  • "Siyasette var olmadığımız müddetçe bu sorunlarımız artarak devam edecektir. Bizim gerçekten Almanlara göre daha fazla sorunlarımız var bu ülkede. Yabancı düşmanlığı diye bir sorunumuz var. Yabancı düşmanlığının temeline baktığımız zaman bir Türk düşmanlığını, bir Müslüman düşmanlığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim için bu seçim çok çok önem arz ediyor."

"Oylarınızı mutlaka kullanın"

Köksal Kuş, Türk kökenli seçmenlerden Pazar günü mutlaka oy kullanmalarını istedi, sandığa gitmemenin aşırı sağ partilerin işine yarayacağını vurguladı.

  • Köksal Kuş, "Oylarını kullansınlar mutlaka oy atmaya gitsinler oy verilmeyecek partiler aşırı sağ, aşırı sola, bize karşı olan, ülkemize Türkiye'ye karşı olan partilere oy vermesinler" dedi.

Kuzey Ren Vestfalya'da, Pazar günü yapılacak seçimde eyalet Başbakanının yanı sıra 181 milletvekili seçilecek.

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