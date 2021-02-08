Dünya Almanyada Boğaziçi olaylarına destek eylemi Yasa dışı örgütler CHP ve firari Dündar da katıldı
AVRUPA

Almanya’da Boğaziçi olaylarına destek eylemi: Yasa dışı örgütler CHP ve firari Dündar da katıldı

Almanya’da, Boğaziçi olaylarına destek eylemi gerçekleştirildi. CHP Berlin Birliği üyeleri, yasa dışı sol örgütler, HDP ve MİT TIR’ları davasında yargılanan firari Can Dündar da eyleme destek verdi. Berlin’de toplanan grup, terörden tutuklu bulunan HDP’li isimlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylem, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi.
Eylem, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını bahane edenler sokak olayları için harekete geçerken, Almanya’da Boğaziçi olaylarına destek eylemi düzenlendi.

Berlin’de gerçekleştirilen eyleme; CHP Berlin Birliği üyeleri, HDP, TKP ve yasa dışı sol örgütler de destek verdi. Eylemciler tarafından terör örgütü paçavraları ve LGBT bayrakları ve pankartları sallandı.

Grup, terörden tutuklu bulunan HDP’li isimlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Firari Dündar da katıldı

Alman polisinin müdahale etmediği eylemde, Türkiye karşıtı sloganlar atıldı. Eylemde ayrıca MİT TIR’ları davasında yargılanan firari Can Dündar ve şarkıcı Ezhel de boy gösterdi.

Uyuşturucuyu özendiren şarkıları sebebiyle hakkında dava da açılan Sercan İpekçioğlu (Ezhel), kendisini çeken kameralara "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam, yılmayın" açıklaması yaptı.

Fransa’da terör örgütü PKK yandaşlarından Boğaziçi’ne destek eylemi
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Fransa’da terör örgütü PKK yandaşlarından Boğaziçi’ne destek eylemi

Yunanistan'da Boğaziçi olaylarına destek eylemi
OYNAT 00:28
Yunanistan'da Boğaziçi olaylarına destek eylemi
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek eylem gerçekleştiren terör örgütü bağlantılı gruplara, Yunanistan'dan destek geldi. Başkent Atina'da bir araya gelen grup, Türkiye karşıtı sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

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