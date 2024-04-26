ÖGG Sınavı ne zaman 2024? Özel Güvenlik Sınavı 108. Dönem Eğitim Sınavı ve 84. Dönem Yenileme Ve Eğitim Sınavı olarak uygulanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik sınavında toplamda kaç çeşit sınav yapılacak? Hangi sınavda kaç soru sorulacak ve kaç dakika sınav süresi verilecek? Adaylar yapılacak sınavdan sonra uygulamalı atış sınavına ne zaman girecekler? Sınav kaç puan üzerinden değerlendirilecek?

108. DÖNEM ÖGG SINAVI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılının ikinci ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınav 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

108. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Buna göre 2024 yılının ikinci Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 27 Nisan 2024 Cumartesi günü yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları 30 Nisan'da duyurulacak ve sınavın sonuçları 17 Mayıs günü adayların erişimine sunulacak.







