Dünya Almanyada doğalgaz zamları protesto edildi
AVRUPA

Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi

Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, doğalgaza zam kararı aldı. Köln kentinde doğalgaz zamlarına karşı yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi. Mitingde Rusya'ya karşı yaptırımların sona ermesi talep edildi.

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Haber Merkezi Diğer
​Almanyada doğalgaz zamları protesto edildi
Almanya sokakta: Doğal gaz zammına karşı miting düzenlendi.

Avrupalı liderlerin önümüzdeki kışın çok zor geçeceği yönündeki açıklamaları devam ederken, Almanya'nın Köln kentinde doğalgaz zamlarına karşı miting düzenlendi.

Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti.

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Almanya'da doğalgaz zammı protestosu: 'Kuzey Akım 2'yi açın'
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen mitingde yaklaşık 2 bin kişi doğalgaz faturalarını artıracak yeni düzenlemeyi protesto etti. Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti. Reuters haber ajansına göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova 'Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?' dedi. Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova "Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?” dedi.

Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.

Tasarruf önlemleri genişliyor: Almanya karanlığa büründü
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Almanya’da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.<br><br>Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak.
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Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.<br><br>Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.
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Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.<br><br>Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.
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Ayrıca mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak, kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak.<br><br>
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Bugün uygulamaya giren ve 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle hükümet gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.<br><br>
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Köln'ün şehir merkezinde yerel saatle 22.00'den sonra tabelalar ve kamu binalarının ışıklandırmalarının yanı sıra, binalara estetik amaçla yansıtılan ışıklar ve iş yerlerin vitrinlerinin ışıkları kapatılırken, sadece sokak lambaları açık bırakıldı.<br><br>Köln Belediyesinin aldığı bir kararla 9 Ağustos'tan itibaren tarihi Köln katedralinin ışıklandırması kapatılmıştı.
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Tasarruf önlemleri genişliyor: Almanya karanlığa büründü
Almanya'da, enerji tasarrufu sağlamak ve Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Almanya güne sıkı tedbirle başladı: Enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi
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