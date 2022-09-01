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AVRUPA

Almanya güne sıkı tedbirle başladı: Enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi

Almanya’da Rusya’dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi. Almanya, Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı gaz sevkiyatının azalması ve Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla daha önce açıkladığı enerji tasarrufu önlemlerini bugün hayata geçirdi.

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Haber Merkezi İHA
Almanya güne sıkı tedbirle başladı: Enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi
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Avrupa'da yaz döneminde aşırı sıcaklıklarla birlikte enerji tüketiminin artmasıyla kriz içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Önümüzde kış aylarında krizin daha da büyüyeceği öngörüleri ortaya atılırken hükümetler önlem almaya başladı.

ENERJİDE TASARRUF ADIMLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Almanya'da bugünden itibaren 6 ay geçerli olacak tedbirler çerçevesinde hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Binaların girişlerinde, koridorlarda ve bekleme odalarında ısıtma sistemleri kapalı olacak. Kamu binalarında, su ısıtıcıları lavabolarda kullanılamayacak. Özel kapalı veya açık havuzlar artık elektrik veya gazla ısıtılamayacak.

Kira sözleşmelerinde yer alan kiralanan odalarda minimum sıcaklık öngören tüm maddeler de 6 ay süreyle askıya alındı. Fuar alanları gibi insanların sürekli olarak bulunmadıkları halka açık yerler artık ısıtılmayacak. Perakende mağazalarında, ısı kaybını önlemek için kapılar açık tutulmayacak. Kapıların sürekli açık kalacağı yerler sadece acil çıkışlar olabilecek.

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Yeni kurallara göre binalar ve heykeller de artık estetik amaçlarla aydınlatılmayacak. Işıklı reklam panoları 22.00 ile 06.00 saatleri arasında kapatılacak. Tıbbi tesisler, okullar ve bakım merkezleri bu kuraldan muaf tutulacak.

Hükümet, söz konusu önlemlerle gaz kullanımını yaklaşık yüzde 2 oranında azaltmayı planlıyor.

RUSYA-AVRUPA ARASINDA GAZ KRİZİ

Rus gaz devi Gazprom, teknik sorunları gerekçe göstererek Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya’ya gaz akışını yüzde 20’ye indirmişti. Berlin yönetimi Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları göz önünde bulundurarak gaz akışının azaltılmasının "siyasi bir karar" olduğunu belirtiyor.

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