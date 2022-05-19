Dünya Almanyada liseye düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı
AVRUPA

Almanya'da liseye düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bremerhaven şehrinde liseye yapılan silahlı saldırı sonucu bir kişinin yaralandığı, olayla ilgili bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Almanyada liseye düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı
Almanya'da liseye saldırı.

Bremerhaven polisinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde büyük bir polis operasyonunun sürdüğü belirtilerek, bölgedeki halktan Martin-Donandt Meydanı ve meydana çıkan sokakları kullanmamaları istendi.

Açıklamada Lloyd-Gymnasium adlı liseye saldırı düzenleyen silahlı kişinin yakalandığı belirtilerek, olayda yaralanan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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Öte yandan polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Leipzig kentinde sialhlı saldırı hazırlığında olan 21 yaşında bir kişi yakalandı.

Söz konusu kişinin, sosyal medyadan okul saldırısı hazırlığına ilişkin görüntü paylaştığı kaydedildi.

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