Almanya'da liseye düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı

Bremerhaven polisinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde büyük bir polis operasyonunun sürdüğü belirtilerek, bölgedeki halktan Martin-Donandt Meydanı ve meydana çıkan sokakları kullanmamaları istendi.

Açıklamada Lloyd-Gymnasium adlı liseye saldırı düzenleyen silahlı kişinin yakalandığı belirtilerek, olayda yaralanan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Leipzig'de bir kişi tutuklandı

Öte yandan polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Leipzig kentinde sialhlı saldırı hazırlığında olan 21 yaşında bir kişi yakalandı.

Söz konusu kişinin, sosyal medyadan okul saldırısı hazırlığına ilişkin görüntü paylaştığı kaydedildi.

OYNAT 00:41 Almanya'da 17 yaşındaki Suriyeliye ırkçı saldırı Almanya'nın Erfurt kentinde ırkçı bir Alman, 17 yaşındaki Suriyeli gence saldırdı. Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde ırkçı Alman'ın tramvay yolculuğu esnasında 17 yaşındaki Suriyeli gence tükürdükten sonra tekme attığı görülüyor. Görüntülerde ırkçı Alman, Suriyeli gence, 'Burası benim ülkem. Nerden geldiysen oraya defol git.' diyor. BiP'te paylaş

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