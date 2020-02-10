​Almanya'da Sabine kasırgası nedeniyle 140 uçuş iptal edildi.

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İstanbul'da soğuk hava yarın akşama kadar sürecek

İstanbul'da aralıklı etkili olan kar yağışı geçişlerinin akşam saatlerine kadar sürmesi, soğuk hava dalgasının da yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. TEM'in güneyinde kalan ilçelerde ortalama 2-5, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 8-15 santimetre kar kalınlığı oluştu.