Almanya'da sanayi üretimi yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle temmuzda geriledi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,5 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Aylık yüzde 0,4 artış olarak açıklanan haziran verisi de yüzde 0,8 artış olarak revize edildi.

Veriler, temmuzda hazirana göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 1 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 0,8 ve tüketim malları üretimi yüzde 3 düştü. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 2,8 artış ve inşaatta ise 1,4 artış kaydedildi.

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Ciddi malzeme kıtlığı sanayi üretimini hala engelliyor

Destatis, temmuzda nispeten az sayıda tatil gününün geçen yılın aynı ayına göre üretimde daha da büyük bir düşüşü engellediğini belirterek, enerji yoğun sanayi dallarında üretimin temmuzda hazirana göre yüzde 1,9 düştüğünü kaydetti.

Şubat 2022'den bu yana enerji yoğun sanayi dallarında üretimde düşüşün yüzde 6,9’e ulaşması dikkati çekti.

Ciddi malzeme kıtlığının sanayi üretimini hala engellediğini belirten Destatis, "Ukrayna'daki savaş nedeniyle bozulan tedarik zincirleri ve Kovid-19 krizinin neden olduğu süregelen aksamalar sanayi de siparişlerin işlenmesinde sorunlara yol açmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsüne (Ifo), göre, ağustosta Almanya’daki şirketlerin yüzde 62’si ara ürün ve ham madde tedarikindeki darboğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşandığını belirtti. Bu oran temmuzda yüzde 73’dü.

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Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu yüksek düzeydeki belirsizlik

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman sanayisinin yılın üçüncü çeyreğine zayıf bir başlangıç yaparak girdiği belirtilerek, yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yükün devam ettiği ve sanayideki faaliyetleri düşürdüğü vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'dan doğal gaz arzının azalması ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu yüksek düzeydeki belirsizliğin yılın geri kalanı için sanayideki görünümü karartmaya devam ettiği ifade edildi.

Almanya enerji kriziyle karşı karşıya

Öte yandan, Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova’nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Doğal gazın aylık vadeli satış fiyatı 25 Ağustos'ta megavatsaat başına 300 avronun üzerine çıkmıştı.

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Almanya'da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla 29 Ağustos'ta ilk kez 1.000 avroyu aşmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Bunun için Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için fatura desteği ve tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra Almanları mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

Ekonomistler, soğuyan küresel ekonominin, malzeme sıkıntısının ve artan fiyatların Alman sanayi mallarına olan talebi azalttığını belirterek, enerji maliyetlerinin özellikle ülkenin sanayisi üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getiriyor.

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Bu arada, Almanya ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının neredeyse tamamen kaldırılmasının hane halkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyümüştü.

Doğal gaz krizinin şirketler ve tüketiciler üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi muhtemel olduğundan, birçok analist Alman ekonomisinde sonbahar ve kış aylarında resesyon öngörüyor.

FOTOĞRAF 13 Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor. Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı hedefliyor. FRANSA<br>Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı hedefliyor.<br><br>Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi. ALMANYA<br>Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı. <br><br>Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.<br><br>Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.<br><br>Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek. İTALYA<br>İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı.<br><br>Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, \"Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak\" yorumu yapıldı. İSVİÇRE'DE HEPİS CEZASI GÜNDEMDE<br>Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi. lick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.<br><br><br>Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi. FABRİKALAR KAPANIYOR<br>Sabah gazetesinin haberine göre, Çelik üreticisi ArcelorMittal, düşük talep ve artan gaz maliyetleri nedeniyle Almanya'daki iki, İspanya'daki bir çelik fabrikasındaki yüksek fırınlarını kısmen kapatmayı planlıyor.<br><br>Hollanda'da hizmet veren alüminyum fabrikası Damco, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu.<br><br>Finlandiyalı paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, fırınlarından birinin bakımın ardından yeniden başlatılmasını erteleyeceğini açıkladı. İFLAS HABERLERİ<br>Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin genel müdürü Volker Jung, kağıt endüstrisinin zorda olduğunu belirterek, \"Savaşın başlamasıyla durum kötüleşti. Artan maliyetleri müşterilere yeterince yansıtamadık\" dedi. Çalışanlara Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklandı. BELÇİKA'DA YENİ TEDBİRLER<br>Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı, yakıt, elektrik ve doğal gazdaki düşük vergi uygulamasını uzatmaya, kamu binalarında enerji tasarrufuna, yüksek karlı enerji firmalarını vergilendirmeye ve nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatmaya karar verdi. KAMU IŞIK KAPATACAK<br>De Croo, kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmaların kapatılacağını, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanacağını kaydetti. RUSYA'DAN REKOR GELİR: 158 MİLYAR EURO KAZANDI<br>Rusya Ukrayna'da başlattığı savaşın 6 ayında petrol, gaz ve kömür ihracatından 158 milyar euro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Rusya'nın düşen ihracatına rağmen rekor kazanç elde etmesini sağladı.<br><br>Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, savaşın Kremlin'e mal olduğu tahmin edilen 100 milyar euroyu aşarak 6 ayda 158 milyar euro olarak hesaplandı. Fosil yakıt ihracat gelirleri, Rusya'nın federal bütçesine tahmini 43 milyar euro katkı sağladı. EN BÜYÜK GELİR HAM PETROLDEN<br>Fosil yakıtlar içinde en yüksek gelir yaklaşık 76 milyar euroyla ham petrol ihracatından sağlanırken, Rusya'nın doğalgaz ihracatı 35 milyar euro, petrol ürünleri ihracatı 26 milyar euro, kömür ihracatı 13 milyar euro ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı 9 milyar euro oldu. Ülkenin ihracatında düşüş olmasına rağmen, artan petrol, gaz ve kömür fiyatları Rusya'nın ihracat gelirlerinin yüksek kalmasını sağladı. Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında ilk sırayı 85 milyar euroyla AB aldı.<br><br>AB ülkeleri içinde Rusya'dan en fazla ithalatı 19 milyar euroyla Almanya, 11,1 milyar euroyla Hollanda, 8,6 milyar euroyla İtalya, 7,4 milyar euroyla Polonya, 5,5 milyar euroyla Fransa ve 5,2 milyar euroyla Bulgaristan yaptı. Belçika bu dönemde Rusya'dan 4,5 milyar euro ve İspanya 3,3 milyar euroluk fosil yakıt ithalatı yaptı.<br><br>AB dışında ülke bazında Çin'in Rusya'dan ithalatı 35 milyar euro, Türkiye'nin 10,7 milyar euro, Hindistan'ın 6,6 milyar euro ve Japonya'nın 2,5 milyar euro oldu. Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Hangi ülke hangi tedbiri uyguluyor? Rusya'nın gazını kapattığı Avrupa'da enerji paniği büyüyor. Ardı ardına yeni tasarruf tedbirleri açıklayan Avrupa'da hapis cezası bile gündeme gelirken, dev fabrikalar kepenk kapatıyor, şirketler iflas ediyor. BiP'te paylaş

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