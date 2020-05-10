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Dünya Almanyada Türk iş yerlerine saldıran DEAŞ sempatizanı yakalandı
AVRUPA

Almanya'da Türk iş yerlerine saldıran DEAŞ sempatizanı yakalandı

Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Waldkraiburg beldesinde Türk iş yerlerine saldırı düzenleyen zanlı yakalandı. Muş kökenli bir aileden gelen ve Alman vatandaşlığı bulunan zanlının DEAŞ sempatizanı olduğu belirtildi. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay'ın, yerel emniyet makamlarına, saldırganın ifadelerinden duyulan şüpheyi dile getirerek, soruşturmanın derinlemesine yapılması talebini ilettiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Yukarı Bavyera Emniyet Amiri Robert Kopp, düzenlediği basın toplantısında, 25 yaşındaki saldırganın, "Türklerden nefret ettiği gerekçesiyle" söz konusu saldırıları düzenlediğini söyledi.

Kopp, şüphelinin 8 Mayıs Cuma gecesi trende bilet kontrolü sırasında gözaltına alındığını ve Waldkraiburg beldesindeki saldırıları gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Kopp ayrıca saldırganın sorgusunda daha birçok eylem planladığını anlattığını aktardı.

DEAŞ SEMPATİZANI ÇIKTI!

Bölge savcısı Georg Freutsmiedl de şüphelinin evinde ve garajında yapılan aramalarda çok sayıda boru tipi patlayıcı, mermi ile Baretta marka bir tabanca bulunduğunu kaydetti.

Saldırganın özellikle tabancayı nereden temin ettiğinin soruşturulduğunu vurgulayan Freutsmiedl, iş birlikçisinin olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Savcı Freutsmiedl, ayrıca saldırganın ifadesinde terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğunu söylediğini kaydetti.

25 yaşındaki saldırganın Muş kökenli bir aileden geldiği ve Alman vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Münih Başkonsolosu Mehmet Günay'ın, yerel emniyet makamlarına, saldırganın ifadelerinden duyulan şüpheyi dile getirerek, soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine yapılması talebini ilettiği öğrenildi.

PİZZA VE KUAFÖR DÜKKANINA SALDIRDI

Wladkraiburg'da yaklaşık iki hafta önce bir Türk marketi kundaklanarak kullanılamaz hale gelmişti.

  • Aynı belde de yine Türklere ait bir pizza dükkanı ile kuaför salonu saldırıya uğramıştı. Son olarak bir Türk iş adamına ait döner dükkanının camları kırılmıştı.

Irkçı saldırı sonrası binlerce Türk Almanya sokaklarına döküldü
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Irkçı saldırı sonrası binlerce Türk Almanya sokaklarına döküldü
Almanya'da Türkler, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının ardından terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenledi. Hanau'da düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.


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