Almanya'da Türk iş yerlerine saldıran DEAŞ sempatizanı yakalandı

Almanya'da 2 aydır kapalı olan camiler ibadete açıldı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke toplu şekilde ibadet yapılmasını yasaklamış ve ibadethaneleri kapatmıştı. Almanya'da bugün yaklaşık 8 haftadır kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı. Fatih Camii din görevlisi Fatih Aksoy, yaptığı açıklamada, '8 haftadır camiler kapalı. Bana o kadar zor geldi ki... Sabah namazında duygu dolu anlar yaşadım. Birinci rekatı okurken Fatiha suresini biraz zor okudum. Arkamda her an 50-60 kişilik cemaatim varken, şimdi 18 kişilik cemaatin ayrı ayrı yerlerde oluşu gerçekten insanın ağırına gidiyor. Ama hamd olsun Allah'a buda bir tedbirdir. Her şerde bir hayır vardır' dedi.