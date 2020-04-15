Almanya'daki ABD üslerine saldırı planı: 4 Tacik gözaltına alındı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 Nisan'da çıkarılan yakalama emri nedeniyle aranan Tacikistan vatandaşları Azizjon B, Muhammadali G, Farhodshoh K. ve Sunatullokh K'nin bu sabah Essen, Neuss, Siegen ve Heinsberg'de gözaltına alındığı duyuruldu.
- Açıklamada, güvenlik birimlerinin zanlıların evleri ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 6 noktada daha arama yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, Suriye ve Afganistan'da bulunan örgüt üyesi 2 'üst düzey' isimden talimat alan zanlıların, Almanya'da ABD'nin askeri kurumlarına saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.
Zanlıların tutuklanmaları talebiyle bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.