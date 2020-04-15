Dünya Almanyadaki ABD üslerine saldırı planı 4 Tacik gözaltına alındı
AVRUPA

Almanya'daki ABD üslerine saldırı planı: 4 Tacik gözaltına alındı

Almanya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 Tacikistan vatandaşı gözaltına alındı. Açıklamada, Suriye ve Afganistan'da bulunan örgüt üyesi 2 'üst düzey' isimden talimat alan zanlıların, Almanya'da ABD'nin askeri kurumlarına saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 6 noktada arama yapıldı.
Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 6 noktada arama yapıldı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 Nisan'da çıkarılan yakalama emri nedeniyle aranan Tacikistan vatandaşları Azizjon B, Muhammadali G, Farhodshoh K. ve Sunatullokh K'nin bu sabah Essen, Neuss, Siegen ve Heinsberg'de gözaltına alındığı duyuruldu.

  • Açıklamada, güvenlik birimlerinin zanlıların evleri ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 6 noktada daha arama yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Suriye ve Afganistan'da bulunan örgüt üyesi 2 'üst düzey' isimden talimat alan zanlıların, Almanya'da ABD'nin askeri kurumlarına saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Zanlıların tutuklanmaları talebiyle bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

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