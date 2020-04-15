Dünya Almanyada koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 3 bin 495e yükseldi
AVRUPA

Almanya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi

Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'deki ölümleri aştı. Ülkede enfekte olan vaka sayısı ise 132 bin 210'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
FOTOĞRAF: ARŞİV.
FOTOĞRAF: ARŞİV.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, Almanya’da ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 3 bin 495’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'a enfekte olan vaka sayısı ise 2 bin 138 artarak 132 bin 210'a ulaştı.

Çin'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342 olarak açıklandı.

ALMANYA'DA 68 BİN 100 KİŞİ İYİLEŞTİ

Almanya'da Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 68 bin 100 oldu.

  • Ülkede 34 bin 812 vaka ve 991 ölü sayısıyla Bavyera, Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'ye yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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