Dünya Almanyadaki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
AVRUPA

Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Haber Merkezi AA
DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatıldı.
DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

  • Edinilen bilgiye göre, Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı.

DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.

Camiye PKK saldırısı
DÜNYA
Camiye PKK saldırısı
Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.