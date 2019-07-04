Camiye PKK saldırısı

Birleşmiş Milletler nezdinde Cenevre’de ağırlanan Ferhat Abdi’ye bağlı militanlar El Bab bölgesinde camilere saldırdı. Dün öğle ezanının okunmasıyla birlikte El Bab merkezde El Ömer Camii ile eşzamanlı olarak Kubbesin ve Bizaa kasabalarında bombalı terör eylemleri gerçekleşti.

İKİ SİVİL ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

ÖSO Basın Büro Sorumlusu Riyad el Hatip, saldırıların cami çevrelerine bırakılan motosikletler aracılığı ile gerçekleştiğini söyledi. Riyad Hatip yaptığı açıklamada, “Öğle namazı vaktinin özellikle seçildiği bombalı saldırılarda El Bab merkezde 2 sivil hayatını kaybetti, 4’ü ağır 5 kişi de ağır yaralandı. Kubbesin’de can kaybımız yok ancak 14 yaralımız var” ifadelerini kullandı.

CUMA NAMAZINI HEDEF ALACAKLAR

Terör örgütü tarafından bırakılan bombalı motosikletin imha edildiğini açıklayan Hatip, PKK’nın Cuma namazını hedef alacağı istihbaratını aldıklarını söyledi. Hatip şöyle devam etti; “Bizaa’da çarşı camiine yakın noktada bırakılan bomba yüklü motosiklet son anda fark edildi ve kontrollü olarak patlatıldı. Bölgede güvenlik birimlerimiz denetimlerini son dönem olağanüstü artırdı. Çünkü PKK’nın yeni dönem saldırılarında camileri hedef alacağı yönünde istihbari bilgiler alındı. Örgüt yeni dönem eylem planında özellikle Cuma namazı ve vakit namazlarında bombalı saldırılar hedefliyor. Geçtiğimiz hafta itibarı ile alınan bu kararı ilk olarak El Bab bölgesinde bugün uygulamaya koydular.”