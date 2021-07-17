Dünya Almanyadaki sel felaketi Ölü sayısı 133e yükseldi
AVRUPA

Almanya’daki sel felaketi: Ölü sayısı 133'e yükseldi

Almanya'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Selde kaybolan bin 300 kişiden haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık bin asker selden etkilenen bölgelerde çalışmalara devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Almanya’daki sel felaketi: Ölü sayısı 133e yükseldi
Almanya’daki sel felaketi: Ölü sayısı 133'e yükseldi

Almanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Selde kaybolan bin 300 kişiden haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık bin asker selden etkilenen bölgelerde çalışmalara devam ediyor.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, acil durum ilan edildiğini bildirdi. Alman Meteoroloji Merkezi ise ülkenin güneyinde suların yükselmeye devam edeceğini belirtti.

"Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu"


Kuzey Ren Vastfalya eyalet meclisinde düzenlenen "Felaket bölgelerine nasıl yardım yapılmalı" özel oturumda konuşan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, başbakanı olduğu eyalette 23 şehir ve ilçenin fırtınadan etkilendiğini belirtmiş, "Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu” ifadelerini kullanmıştı.


Fırtınan etkisinin henüz geçmediğini, özellikle Erftstadt ve Steinbachtalsperre’de durumun kritik seviyede devam ettiğini ifade eden Laschet, "Evleri köprüleri yeniden yapabiliriz fakat hayatını kaybeden insanların yerini dolduramayız" demişti.

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