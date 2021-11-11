Dünya Almanyada koronavirüs salgınına karşı OHAL ilanı
AVRUPA

Almanya’da koronavirüs salgınına karşı OHAL ilanı

Almanya’nın Bavyera eyaleti Covid-19 salgınında artan vaka sayısını kontrol altına almak için olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

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Haber Merkezi İHA
Almanya’nın Bavyera eyaleti Covid-19 salgınına karşı OHAL ilan etti
Foto/arşiv

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder yaptığı açıklamada, eyalet genelinde OHAL ilanı edildiğini duyurarak, bazı meslekler için zorunlu aşılama yapılması için çağrıda bulundu.

"Korona salgınının yükselişi endişe verici bir hal aldı” ifadelerini kullanan Söder, 11 Kasım’dan itibaren salgını kontrol altına alabilmek için tüm otorite, kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde çalışacağını aktardı. Sağlık otoriteleri, Bavyera’da salgının hızla yayıldığını ve 7 günlük insidans değerinin her gün yeni zirvelere ulaştığını belirterek, yoğun bakım servislerinde Covid-19 hastalarının artmaya devam ettiğini ve bazı hastanelerde kapasitelerin dolduğunu açıkladı.

Öte yandan Bavyera’da Covid-19 nedeniyle en son geçtiğimiz sene 9 Aralık’ta OHAL ilan edilmişti.

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