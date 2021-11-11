Bosna Kasabı’na Belgrad’da koruma

Balkanlar’da son günlerde artan gerilime bir yenisi eklendi. Kosova ve Sırbistan arasındaki plaka krizi ile başlayıp Bosna Hersek’te Sırp lider Milorad Dodik’in ayrılıkçı söylemleriyle devam eden gerilime Belgrad’da yaşanan protestolar damga vurdu. Soykırım suçlusu Ratko Mladic’in Belgrad’daki duvar resminin kaldırılmamasına ve resme yumurta atan iki kadının gözaltına alınmasına dikkat çekmek için bir grup tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Duvar resimleri devlet korumasına alındı.

PROTESTO EDİLDİ

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, Bosna Kasabı olarak bilinen Mladic’in temmuz ayında çizilen duvar resminin “devlet korumasına” alınması sonrası tepkiler yükselirken, resmin kaldırılmaması ve resme yumurta atan iki kişinin gözaltına alınması protesto edildi. Başkentte toplanan yüzlerce kişi, “Duvar resmi kaldırılmalı” yazılı dövizler taşıdı.

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DEVLET KALKANI

Bosna Kasabı’nın duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi üyelerine karşı çıkan Sırbistan İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerini bölgede konuşlandırarak duvar resmine yaklaşan herkesin cezalandırılacağını duyurdu.

FOTOĞRAF 11 Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan ve kısa zaman içinde 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırım, Boşnak halkının kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımı, aradan geçen 26 yıla rağmen kurban yakınlarının en derin acısı olarak yüreklerdeki yerini koruyor. Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümü kapsamında anma programı ve cenaze töreninin düzenleneceği 11 Temmuz Pazar günü, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Aradan geçen yıllara rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması Srebrenitsa'da yaşanan zulmün ne derece büyük olduğunun en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor. Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa vermenin ve bir mezar taşı olsun düşüncesinin hem hüznünü hem de huzurunu yaşıyor. Bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan en genci, öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic'in sadece kafatasına ait kemik kalıntıları toprağa verilecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 652 soykırım kurbanı defnedildi. Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok savaş suçundan müebbet hapse mahkum edilen Ratko Mladic, 11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirdi. Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladic, Nihayet bu topraklarda Türklerden (bölgede Müslümanlar için kullanılan ifade) intikam alma zamanı gelmiştir. ifadelerini kullandı. Şehirde yaşayan siviller, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görev yapan Hollandalı askerlere sığınarak hayatta kalmayı umsa da Hollandalılar istisnasız herkesi Sırp birliklerine teslim etti. Nihayetinde yalnızca birkaç gün içinde Srebrenitsa ve civarındaki yerleşimlerden en az 8 bin 372 kişi acımasızca katledildi, çok sayıda aile evlerinden sürgün edildi. Srebrenitsa'nın Sırp askerlerin eline geçmesinin ardından Hollandalılara sığınmak istemeyen Boşnakların bir bölümü orman yolundan Bosna Hersek Ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedi. Orman yolunu seçenlerin büyük çoğunluğunun kaderi de BM üssüne sığınanların kaderiyle aynı oldu. Halk arasında ölüm yolu olarak da anılan orman yolundan giden binlerce Boşnak sivil, Sırpların kurduğu tuzaklarda hayatını kaybetti. Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, 8 Haziran'da görülen temyiz duruşmasında müebbet hapis cezası onandı. Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu. ICTY'de görülen Srebrenitsa davalarında ayrıca Radislav Krstic 35 yıl, Vidoje Blagojevic 15 yıl, Vujadin Popovic ve Ljubisa Beara müebbet, Drago Nikolic 35 yıl, Ljubomir Borovcanin 17 yıl, Vinko Pandurevic 13 yıl, Radivoje Miletic 19 yıl ve Milan Gvero 5 yıl hapis cezası aldı. Bosna Hersek Mahkemesinde görülen başka bir davada ise 13 Temmuz 1995'te 1000'e yakın Boşnak sivilin katledilmesi suçundan Milorad Trbic 30 yıl hapisle cezalandırıldı. Farklı mahkemelerde görülen Srebrenitsa davalarında bugüne kadar 45 Sırp'a, toplam 699 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic de Srebrenitsa'daki soykırımla suçlanmış ancak yargılanması sürerken cezaevinde ölmüştü. İnsanlığın 26 yıldır kanayan yarası: Srebrenitsa Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam ediyor.



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MÜEBBET CEZASI ONANDI

Mladic’in emrindeki birliklerin, 11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da en az 8 bin 372 sivil Boşnak’ı katletmesi Uluslararası Adalet Divanı tarafından “soykırım” olarak nitelendirilmiş, Sırp komutan müebbet hapse mahkum edilmişti. 8 Haziran’da görülen temyiz davasında da ceza onanmıştı.

Zeljko Komsic

Sırp muhabire soykırım tepkisi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Sırbistan’ın resmi haber ajansı Tanjug muhabirinin Srebrenitsa’da soykırım yaşanmadığını söylemesi üzerine röportajı yarıda kesti. Komsic, yaşananların uluslararası mahkeme kararıyla soykırım kabul edildiğini söyledi. Muhabirin ısrarla karşı çıkması üzerine “O zaman röportaj yapacak başka birini bul” diyerek tepkisini gösterdi.

Hajra Catic

Hajra Ana vefat etti

Srebrenitsa soykırımında oğlunu kaybeden ve aradan 26 yıl geçmesine rağmen evladının cesedine ulaşamayan Hajra Catic hayatını kaybetti. Savaş muhabiri olan 26 yaşındaki oğlu Nihad Nino Catic’i en son 10 Temmuz 1995’te gören Srebrenitsa annesi, daha önceki bir mülakatında, evladına ait en ufak bir kemik parçasına ulaşmanın ümidiyle yaşadığını kaydetmişti.

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