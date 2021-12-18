Dünya Almanyanın eski Başbakanı Brandt ABD muhbiriydi iddiası
AVRUPA

Almanya'nın eski Başbakanı Brandt 'ABD muhbiriydi' iddiası

Almanya'nın 1969-1974 yıllarındaki Başbakanı Willy Brandt'ın, ABD askeri istihbaratı CIC için dört yıl boyunca muhbirlik yaptığı öne sürüldü. CIC görevlileriyle 200'den fazla kez bir araya geldiği ve tersaneler, fabrikalar, demir yolu sistemleri hakkında bilgi verdiği, kendisine yöneltilen suçlamalar arasında.

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Haber Merkezi AA
Almanyanın eski Başbakanı Brandt ABD muhbiriydi iddiası
Willy Brandt

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 1969-1974 yılları arasında başbakanlık yapan Brandt'ın, bu görevinden önce ABD askeri karşı casusluk teşkilatı CIC'e 1948'den 17 Mart 1952'ye kadar istihbarat sağladığı öne sürüldü.

İDDİANIN KAYNAĞI NE?

CIC'nin gizliliği kaldırılan 1 Haziran 1952 tarihli listesine ulaşan derginin Alman ve Avusturyalı muhbirlerin isimlerinin yer aldığı listeyi ABD Askeri Tarih Merkezi'ndeki tarihçi Thomas Boghardt'a incelettiği ifade edildi. Tarihçi Boghardt'a göre Brandt, Amerikan hizmetleri için bir "altın madeni" değerindeydi.

HANGİ BİLGİLERİ VERDİ?

Dergi, Brandt'ın CIC'ye Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) ile iktidardaki Sosyalist Birlik Partisi'nin (SED) gençlik kolları FDJ hakkında bilgi verdiğini yazdı. Brandt'ın ayrıca tersaneler, fabrikalar, demir yolu sistemi ve Sovyet ordusunun telefon şebekesiyle ilgili bilgi verdiği öne sürüldü.

200'DEN FAZLA GÖRÜŞME

Söz konusu kaynaklara göre Brandt, kendisini "güvenilir" olarak sınıflandıran CIC irtibat görevlileriyle 4 yıl boyunca 200'den fazla kez bir araya geldi. 4 yıl boyunca muhbirlik yapan Brandt'ın "O-35-VIII" koduyla kayıt altına alındığı belirtildi.

DANIŞMANI CASUS ÇIKMIŞTI

1971 yılında Nobel Barış Ödülü'nü alan Willy Brandt, danışmanı ve Başbakanlıktaki sağ kolu Günter Guillaume'nin DDR casusu olduğunun ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Willy Brandt, 8 Ekim 1992'de Almanya'nın eski başkenti Bonn yakınlarındaki Unkel kasabasında vefat etti.

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